نشرة أخبار الصباح 20/3/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة ترفع نسبة مدفوعات " سنتر لينك" اليوم بنحو 3.7 % لمواجهة التضخم. دعوات إلى سن قوانين صارمة لمكافحة التشهير، بعد أداء متظاهرين للتحية النازية في ولاية فيكتوريا. وزير الدفاع الأسترالي ينفي عقد اتفاقية الغواصات النووية للمشاركة في أي عمل عسكري مع أمريكا. الفلسطينيون والإسرائيليون يتفقون على آلية لكبح العنف. بنك "يو بي إس" السويسري العملاق يستحوذ على منافسه "بنك كريدي سويس" لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

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