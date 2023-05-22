نشرة أخبار الصباح 22/5/2023

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نشرة الأخبار

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عام على انتخاب أنتوني ألبانيزي ليتولى رئاسة وزراء أستراليا. ورئيس الوزراء الهندي يزور أستراليا. اشتباكات في السودان والجيش يقاتل من أجل الاحتفاظ بالقاعدة الجوية في وادي سيدنا.

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