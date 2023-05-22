نشرة أخبار الصباح 22/5/2023

نشرة أخبار الصباح 22/5/2023Play09:00نشرة الأخباراحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (8.24MB) عام على انتخاب أنتوني ألبانيزي ليتولى رئاسة وزراء أستراليا. ورئيس الوزراء الهندي يزور أستراليا. اشتباكات في السودان والجيش يقاتل من أجل الاحتفاظ بالقاعدة الجوية في وادي سيدنا.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركالأكثر متابعةالأولى في أستراليا: متاجر Bunnings تختبر أسبوع العمل لمدة أربعة أيام للآلاف من موظفيهاأخر انعكاسات التضخم: شركات الاتصالات في استراليا تعلن عن ارتفاع في الأسعار'تحدد نسبة الزيادة لكل قطاع على حدة': الحكومة تضغط من أجل زيادة الحد الأدنى للأجورالإفراج عن طبيب استرالي بعد سبع سنوات على خطفه في بوركينا فاسوزيلينكسي في القمة العربية وسوريا تأمل في 'بداية جديدة' وسط ترحيب في جدة بعودتها لجامعة الدول العربية24:19إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'أنتوني ألبانيزي يفرض عقوبات جديدة على روسيا من قمة مجموعة السبع في اليابانطرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من الاثنين 22 أيارLatest podcast episodes"الشأن الداخلي أهم": هل كان ينبغي على الرئيس الأمريكي المشاركة في قمة سيدني عن بعد؟من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 22/5/2023الحب جمع لبنان وهولندا في استراليا وما همّ عائق اللغة؟: " أنفقت700 دولار آنذاك للتحري عنه"هل سيدني هي المدينة الأفضل للعيش في العالم؟