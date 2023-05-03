نشرة أخبار الصباح 3/5/2023

رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي يلتقي بالملك تشارلز في قصر باكنغهام في لندن قبيل حفل تتويج الملك. والشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل يشتبه بإلقائه خراطيش بندقية على أرضية القصر. بنك الاحتياط يعاكس توقع الاقتصاديين ويرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم. حزب الخضر يدعو لتثبيت سعر الإيجارات لتحاشي صراع بين المستأجرين وملاك العقارات. إطلاق صواريخ وقصف على غزة بعد وفاة قيادي فلسطيني مضرب عن الطعام في سجون إسرائيل. وهدنة لسبعة أيام تبدأ غدًا بين طرفي النزاع في السودان.
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