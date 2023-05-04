نشرة أخبار الصباح 4/5/2023

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نشرة الأخبار

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أكثر من 250000 عامل في قطاع رعاية المسنين يحصلون على 15% زيادة على رواتبهم. توقعات بقيام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث أثناء زيارته إلى بريطانيا رغم دعمه لإقامة الجمهورية الأسترالية. دعوات في أستراليا للبدء باستخدام شاحنات تعمل بالكهرباء للتخفيف من الانبعاثات. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوكرانيا تنفي. مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة.

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