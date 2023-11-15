ما تأثير رفع سعر الفائدة على أسعار السلع الاستهلاكية في أستراليا؟ محلل اقتصادي يشرح
Australian dollars in Sydney, Friday, September 22, 2017. The Aussie dollar remained below 80 US cents on Friday morning with lower iron ore prices lower, signals that a US interest rate hike was coming. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE
يخشى الاقتصاديون من أن يكون بنك الاحتياطي الأسترالي قد انتهج سياسة "المبالغة" في رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، بعد رفعه سعر الفائدة لأعلى مستوى له منذ 12 عاماً ليصبح 4.35 في المائة مما قد يقود لدفع البلاد إلى الركود في سياق معركته لكبح جماح التضخم. في ضوء كل هذه الوقائع، استنكر كبار الاقتصاديين الاستراليين رفع سعر الفائدة الذي يرون أنه قد يتسبب بتغيير في أسعار السلع الاستهلاكية، فما الذي كشفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن سياسة حكومته الاقتصادية؟ الإجابة مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف في الملف الصوتي بأعلى الصفحة.
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