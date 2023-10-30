ما هو موقف موسكو من الحرب في قطاع غزة؟

RUSSIA MIDEAST ISRAEL GAZA CONFLICT

epa10925585 An anti-Israeli poster and flowers placed in memory of the Palestinian victims near the Palestinian embassy in Moscow, Russia,18 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, leading to Israeli retaliation strikes on the Palestinian enclave. EPA/MAXIM SHIPENKOV Source: EPA / MAXIM SHIPENKOV/EPA

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أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ان الحركة تبحث عن الرهائن ممن يحملون الجنسية الروسية مقراً بأن "الأمر صعب" ولكن سيتم الإفراج عنهم وذلك غداة زيارة قام بها وفد من الحركة إلى موسكو هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس قبل ثلاثة أسابيع حيث تناولت المباحثات الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس حيث يقيم المئات منهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف أوقع أكثر من ثمانية آلاف قتيل و20 ألف جريح رداً على عملية لحماس أوقعت 1400 قتيل إسرائيلي فضلاً عن أسر أكثر من مئتي رهينة. من جانبها، قامت الخارجية الإسرائيلية باستدعاء السفير الروسي في إسرائيل للاحتجاج على زيارة حماس إلى موسكو وحثت إسرائيل موسكو على طرد وفد حماس. كيف نقرأ هذه الزيارة في سياق الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وجهود الوساطة؟ الإجابة مع الصحافي هناك أندري كيرسانوف في الرابط الصوتي أعلى الصفحة.

RUSSIA MIDEAST ISRAEL GAZA CONFLICT
epa10925587 Flowers are placed in memory of the Israeli victims near the Israeli embassy in Moscow, Russia, 18 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, leading to Israeli retaliation strikes on the Palestinian enclave. EPA/MAXIM SHIPENKOV Source: EPA / MAXIM SHIPENKOV/EPA

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