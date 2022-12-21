" الحمية الغذائية وتوفيرالمال": 14 مليون استرالي يستقبلون السنة الجديدة بأهداف هامة و8 بالمائة فقط يحققونها

كشف بحث اجراه موقع Finder أن 72٪ من الأستراليين - أي ما يعادل 14 مليون شخص تقريبًا - قد حددوا هدفا واحدًا على الأقل يسعى لتحقيقه مع بداية كل عام





وتعتبر القرارات المتعلقة بالحمية الغذائية والتمارين الرياضية الأكثر شيوعًا ، حيث يتطلع معظم الأستراليون إلى بداية صحية للعام. حيث وجد الاستطلاع أن ما يقرب من 1 من كل 3 (30٪) تعهدوا بتحسين لياقتهم في عام 2022 ، بينما التزم نفس العدد (30٪) بتبني عادات غذائية صحية. أكثر من ربع (28٪) كانوا يهدفون لفقدان الوزن.







ايضا الراحة والاسترخاء كانت من الاهداف الشائعة الأخرى. اذ تعهد ما يقرب من 1 من كل 10 (8٪) سيسعى جاهدا لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة هذا العام. أكثر من 1 من كل 8 (13٪) يخططون للنوم أكثر ، بينما يلتزم 5٪ بالتأمل.





وتميل النساء أكثر من الرجال الى تناول طعام صحي (34٪) أو فقدان الوزن (33٪) بينما يميل الرجال بشكل أكبر مقارنة بالنساء إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة في عام 2022 (10٪) (7٪). كما أنهم أكثر ميلًا للتعهد باللإقلاع عن الشرب أو القمار (كلاهما 3٪) مقارنة بالنساء (كلاهما 1٪).





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والى جانب الاهداف السابقة اظهر البحث أيضًا أن الأستراليين يخططون للاستفادة من مواردهم المالية بشكل افضل مع بداية كل عام.



اذ يقول(51٪) انهم يسعون لتوفير مزيد من الاموال وتعهد (32٪)بأن ينفقوا مالا اقل كما ان 20 بالمائة ببناء صندوق طوارئ لمواجهة الازمات المالية





كما يهدف البعض الآخر إلى بناء ثروتهم من خلال استثمار المزيد (24٪) ، أو شراء منزل (12٪) أو شراء عملة مشفرة (8٪).





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن العام 2023 قد يكون بالفعل الوقت المناسب لشراء المنزل الاول "اذا كان يملك العربون او يستطيع ان يستعين بالاهل لدعمه ماديا"





ويضيف عربيد ان هناك فئة هامة من المشترين للمنازل هي "الاهالي الذين يرغبون في بيع منزل العائلة الكبيروالتحول لمنزل صغير" فهذه الفئة بحسب قوله تستطيع الانتظار لأن اسعار المنازل قد انخفضت اسعارها بشكل كبير





woman thinking in front of new year resolutions written blackboard Source: Getty ووجد بحث من جامعة سكرانتون الامريكية أن 8٪ فقط من الأشخاص يحققون اهدافهم، وحتى التقديرات الأقل تحفظًا تضع هذا الرقم عند 20٪. وفقًا لبحث عالمي أجراه Strava ، فإن 12 يناير هو التاريخ الذي من المرجح أن تكسر فيه القرار.





فكيف تلتزم اذا بقراراتك؟



· كن دقيقا.





لا يمكنك تحقيق هدفك إذا كنت لا تعرف ماذا يعني ذلك! بدلاً من قول أنك ستأكل بشكل أفضل ، اكتشف ما يعنيه هذا بالنسبة لك. ربما يكون هدفك هو تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا أو استبدال المشروبات الغازية بالماء. سيساعدك كونك محددًا على التمسك بهدفك وتتبع تقدمك.





New Year’s Resolutions Credit: http://www.luhrsen.com



· كن ملتزما ولكن مرنا ايضا





لا يوجد أحد مثالي ، ولا بأس أن تحيد عن الهدف بين الحين والآخر. الشيء المهم هو أن تعود إلى المسار الصحيح وتستمر في التطلع إلى الأمام. إن السماح بالاحباط للتسلل الى عزيمتك بعد اول فشل لن يؤدي إلا إلى جعل تحقيق هدفك أكثر صعوبة على المدى الطويل.





· خذ خطوة واحدة كل يوم تجاه هدفك





لا يمكنك الوصول من الصفر إلى الهدف على الفور. إذا كنت تكافح مع أساسيات المال ، فقد لا يكون الحل الأفضل لك أن تصبح خبيرًا في تداول الأسهم. ركز على تعلم كيفية وضع الميزانية ، وإنشاء حساب توفير مخصص إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. يمكن أن تسهل تطبيقات إدارة الأموال لرؤية كل أموالك في مكان واحد ومعرفة أين يمكنك توفير المال.





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