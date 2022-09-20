"نشأتي كلاجئ فلسطيني جعلني أحقق هذا الحلم": منذر عماد يحصل على الدكتوراه بعد 8 سنوات

النقاط الرئيسية: تخرج منذر عماد من جامعة ويسترن سيدني بشهادة دكتوراه في القانون القضائي

الكثير من العقبات واجهت منذر كونه أب ولديه مسؤوليات كثيرة لكن المثابرة عنوان النجاح

أستراليا بلد أتاح له الفرصة لتحقيق حلمه

تحدث الدكتور منذر عماد عن تجربته الشيقة في دراسته للدكتوراه في القانون القضائي، منذر فلسطينيّ من مدينة غزة، متزوج وأب لأربعة أولاد، يعمل في وزارة العدل في ولاية نيو ساوث ويلز، عمل سابقاً في الجهاز الجنائي لأكثر من 20 عام، كما عمل في شرطة نيو ساوث ويلز.





حصل مؤخراً على الدكتوراه في القانون القضائي من جامعة ويسترن سيدني.



"حصلت على أعلى درجة حلمت بها، دكتوراه في القانون القضائي، بعد سنوات من البحث في القانون العرفي والتعددية القانونية، وبعد ليالٍ بلا نوم، وتربية أربعة أطفال، وتغيير العديد من الوظائف، أتخرج رسمياً مكتسباً خبرة كبيرة في مجال رائع!".





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تحدث منذر عن مدى سعادته الكبيرة وشعوره بالفخر كونه استطاع من خلال نجاحه في الحصول على الدكتوراه من إدخال الفرح والأمل في حياة أهله في مدينة غزة، ونسب هذا الإنجاز لجدته، التي كان لها فضل كبير منذ الطفولة على تشجيع منذر على الدراسة والتفوق.





وتعود فكرة حصول منذر على شهادة الدكتورة بحكم معرفته لحاجة الجهاز القضائي في كافة الدول المتزايدة في هذا المجال، و رسالة الدكتورة كانت خطة تطوير للأجهزة القضائية من خلال مقارنة القضاء وأساليبه في 6 دول مختلفة.





ويقول منذر أن استراليا بلداً أتاح له الفرصة، كما الدعم المتواصل وإعطاء الفرد أحساس أنه جزء فعال في هذا المجتمع كلها عوامل للنجاح، لكنها تحتاج الى جهد شخصي كبير.





"نشأتي كلاجئ فلسطيني في غزة والالتحاق بالمدارس التي تديرها الأمم المتحدة هناك جعلني أحقق هذا الحلم".





وكون منذر لديه أسرة وهو أب لأربعة أولاد، استغرق تخرجه من الدكتوراه 8 سنوات، وتنقل خلال هذه السنوات بين العديد من الوظائف، وهذا ما شكل ضغط هائل عليه، لكن دعم عائلته الدائم واصراره على النجاح أبقاه مثابراً ليصل الى هدفه.





"رسالتي هي عدم التقليل من شأن قوة المساواة في تمهيد الطريق للمجتمعات متعددة الثقافات لتزدهر وتثري المجتمع بأسره، يعتبر تقدير التنوع استثماراً مفيداً يمكن لأستراليا والعالم تحقيقه من أجل مستقبل أفضل".



ويعتبر منذر أن التنوع الثقافي في استراليا كنز لم يستثمر بشكل كامل بعد.





طموح منذر لم ينته بعد، حيث سيسعى لأن يكون محاضراً في الجامعات بمجال التعددية القانونية.





"أقدم هذا التخرج لوالدي وشقيقي الذي وافته المنية هذا العام، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمشرفين الذين أفخر بمشاركتهم هذا اليوم".



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