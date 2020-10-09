أس بي أس عربي۲٤

"حلوة يا بلدي" فعالية خيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين في البلدان العربية

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 28/10/2022 2:42pm, آخر تحديث: 28/10/2022 2:46pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

يعود ريع هذه الفعالية، التي ستقام في سيدني، إلى مساعدة الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية في بلداننا العربية.

نشر في: 28/10/2022 2:42pm, آخر تحديث: 28/10/2022 2:46pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • "حلوة يا بلدي" فعالية خيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين في البلدان العربية
  • يعود ريع هذه الفعالية، التي ستقام في سيدني، إلى مساعدة الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية في البلدان العربية وبالأخص لبنان وسوريا ومصر والأردن وفلسطين والعراق والسودان
  • الهدف من تأسيس هذا الكورال هو اقامة الفعاليات والبرامج الخيرية الدينية والفنية. دعمنا سيادة المطران روبير رباط في كل نشاطاتنا الخيرية لان هو انسان طيب ويحب فعل الخير
تقيم جوقة الأمل برعاية سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزلندا وبدعم من مؤسسة التعددية الثقافية في نيو ساوث ويلز فعالية خيرية بعنوان "حلوة يا بلدي" وذلك يوم السبت الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
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ويعود ريع هذه الفعالية، التي ستقام في سيدني، إلى مساعدة الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية في بلداننا العربية وبالأخص لبنان وسوريا ومصر والأردن وفلسطين والعراق والسودان.
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موسيقى من أجل السودان: فعالية خيرية لدعم ضحايا الفيضانات

SBS Arabic24

09/10/202010:41
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وقالت الخورية رولا متى سلامة قائدة جوقة الأمل ومنظمة الفعالية إن جوقة الأمل هي كنيسة تأسست قبل خمس سنوات تقريبا من قبل مجموعة من الشباب والصبايا من كل الكنائس الموجودة في سيدني.

وأضافت السيدة رولا، لبرنامج استراليا اليوم، أن الهدف من تأسيس هذا الكورال هو اقامة الفعاليات والبرامج الخيرية الدينية والفنية. دعمنا سيادة المطران روبير رباط في كل نشاطاتنا الخيرية لان هو انسان طيب ويحب فعل الخير.
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من ملبورن إلى القدس: فعالية خيرية لدعم النساء في فلسطين

SBS Arabic24

16/11/202110:12
وذكرت الخورية رولا متى سلامة قائدة جوقة الأمل ومنظمة الفعالية أن "الهدف من اقامة فعالية حلوة يا بلدي هو خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى في داخل وخارج أستراليا وبالأخص الأشخاص في البلدان العربية. توقفنا عن اقامة النشاطات خلال فترة كورونا ولكن عدنا الأن وبقوة أكبر من قبل."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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