النقاط الرئيسية "حلوة يا بلدي" فعالية خيرية لمساعدة المرضى والمحتاجين في البلدان العربية

يعود ريع هذه الفعالية، التي ستقام في سيدني، إلى مساعدة الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية في البلدان العربية وبالأخص لبنان وسوريا ومصر والأردن وفلسطين والعراق والسودان

الهدف من تأسيس هذا الكورال هو اقامة الفعاليات والبرامج الخيرية الدينية والفنية. دعمنا سيادة المطران روبير رباط في كل نشاطاتنا الخيرية لان هو انسان طيب ويحب فعل الخير

تقيم جوقة الأمل برعاية سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزلندا وبدعم من مؤسسة التعددية الثقافية في نيو ساوث ويلز فعالية خيرية بعنوان "حلوة يا بلدي" وذلك يوم السبت الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.



ويعود ريع هذه الفعالية، التي ستقام في سيدني، إلى مساعدة الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلى رعاية طبية في بلداننا العربية وبالأخص لبنان وسوريا ومصر والأردن وفلسطين والعراق والسودان.



LISTEN TO موسيقى من أجل السودان: فعالية خيرية لدعم ضحايا الفيضانات SBS Arabic24 09/10/2020 10:41 Play

Advertisement

وقالت الخورية رولا متى سلامة قائدة جوقة الأمل ومنظمة الفعالية إن جوقة الأمل هي كنيسة تأسست قبل خمس سنوات تقريبا من قبل مجموعة من الشباب والصبايا من كل الكنائس الموجودة في سيدني.





وأضافت السيدة رولا، لبرنامج استراليا اليوم، أن الهدف من تأسيس هذا الكورال هو اقامة الفعاليات والبرامج الخيرية الدينية والفنية. دعمنا سيادة المطران روبير رباط في كل نشاطاتنا الخيرية لان هو انسان طيب ويحب فعل الخير.



LISTEN TO من ملبورن إلى القدس: فعالية خيرية لدعم النساء في فلسطين SBS Arabic24 16/11/2021 10:12 Play

وذكرت الخورية رولا متى سلامة قائدة جوقة الأمل ومنظمة الفعالية أن "الهدف من اقامة فعالية حلوة يا بلدي هو خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى في داخل وخارج أستراليا وبالأخص الأشخاص في البلدان العربية. توقفنا عن اقامة النشاطات خلال فترة كورونا ولكن عدنا الأن وبقوة أكبر من قبل."





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.

