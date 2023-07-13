"عملي تكليف وليس تشريف": رئيس مجلس السفراء العرب وعميد الدبلوماسيين الدوليين ينهي مهامه في أستراليا

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سعادة السفير الأردني في أستراليا الدكتور علي كريشان

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مثَّل الأردن كسفير في كانبيرا، وترقى حتى أصبح عميدًا ليس للسفراء العرب، بل وللسفراء الدوليين في السلك الدبلوماسي في أستراليا. وبعد خدمة طويلة ممثلًا للأردن، ها هو يستعد الدكتور علي كريشان بحزم حقائبه للعودة إلى الوطن تحضيرًا لمهمة دبلوماسية جديدة يخدم فيها وطنه الأردن.

النقاط الرئيسية:
  • عزز العلاقات الأردنية الأسترالية في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية.
  • طور نظام المعاملات القنصلي في السفارة الأردنية لصبح إلكترونيًا تسهيلًا لأبناء الجالية.
  • أعرب عن فخره كعميد للسلك الدبلوماسي الدولي والعربي بإنجازات أبناء الجالية العربية في أستراليا
منذ توليه دفة العمل الدبلوماسي كسفير للملكة الأردنية الهاشمية في كانبيرا عام 2016، عمل سعادة السفير علي كريشان على تطوير العلاقات الأردنية الأسترالية في شتى المجالات التي تسهم في نهضة البلدين الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والسياحية.

بحكم خبرته وحِنكته الدبلوماسية ومدة خدمته كسفير للأردن في أستراليا، تبوأ سعادة السفير علي كريشان منصب رئيس المجلس الدبلوماسي العربي، ومنصب عميد الدبلوماسيين الدوليين في كانبيرا؛ ما أعطاه مساحة جيدة للانخراط بالجاليات العربية والأجنبة الأخرى.
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الدكتورعلي كريشان مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
 سعادة السفير الدكتور علي كريشان، رجل فاعل، اجتماعي ناشط بين أبناء الجالية الأردنية، فهو يعرف كل واحد بالاسم من أبناء الجالية التقاه في مناسبة اجتماعية أو وطنية؛ فهو يشارك في معظم فعاليات الجالية الأردنية، وساهم - بتوجيه من وزارة الخارجية الأردنية- على تأسيس جمعيات متعددة في الولايات الأسترالية للمساهمة بتعزيز الروابط بين أبناء الجالية في الولاية الواحدة وتسهيل تواصله مع أفرادها.
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لا يخفي الدكتور علي كريشان سعادته بالجالية العربية بتعاضدها وإنجازاتها ومساهمة أبنائها في معظم ميادين الحياة الأسترالية وتبوأهم مراكز مهمة في الفِعل الأسترالي بكل أطيافه. 
يعتبر سعادة الدكتور علي كريشان عمله كسفير " تكليف وليس تشريف"، لذلك يفخر خلال عمله كسفير للأردن في أستراليا، على تعزيز العلاقات الاقتصادية، والعسكرية بين البلدين، كما وأسس نظاماً قنصليا إلكترونيًا سهل على أبناء الجالية إنجاز معاملاته، هذا إضافة إلى إسهامه بتأسيس صداقة برلمانية أردنية أسترالية في هذا المجال.
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لقاء الدكتور علي كريشان بأبناء الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا
المحطة التي يعتز بها سعادة السفير ضمن عمله كسفير للأردن في أستراليا، كانت عام 2016 حين جهز لاستقبال الملك عبد الله الثاني بن الحسين لزيارته إلى استراليا والتي تكللت بالنجاح، وكذلك تنسيق زيارة الحاكم العام لأستراليا في ذلك الوقت بيتر كوسجروف عام 2018 للأردن والتي أثمرت مزيدًا من التعاون بين البلدين.

لقاء أس بي أس عربي 24 مع سعادة السفير كريشان لم يكن وداعيًا بقدر ما هو احتفاء بالإنجازات العربية في أستراليا، لجهد بُذل منذ توليه مهام السفير عام 2016.
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سعادة السفير الدكتور علي كريشان بدأ حياته في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجة الأردنية وشؤون المغتربين عام 1991، ثم تنقل في السلك الدبلوماسي متدرجًا عبر رحلته من الأردن، ثم أبو ظبي، ليبيا، الرباط، فأستراليا.
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بعد انتهاء فترة تمثيله كسفير للأردن في أستراليا، وبينما يخطو خطواته نحو خدمة جديدة لوطنه، أعرب الدكتور علي كريشان عن سعادته بخدمته كسفير في أستراليا البلد الذي وصفة ب"بلد القانون" والشفافية والتوازن ضمن مُناخ جاذب للهجرة والمهاجرين لرفعته ونمائه.

للاستماع للمزيد عن التجربة الدبلوماسية العربية والدولية في لقاء سعادة السفير الأردني في أستراليا الدكتور علي كريشان، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

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