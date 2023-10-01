محلل سياسي دولي: لا أمل في عودة الأرمن إلى إقليم ناغورني قره باغ والآتي أعظم

ARMENIA AZERBAIJAN KARABAKH CONFLICT

Ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh arrive at a registration center of the Armenian Ministry of Foreign Affairs, near the border town of Kornidzor, Armenia, 25 September 2023. Source: EPA / NAREK ALEKSANYAN/EPA

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أدى اندلاع الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى نزوح عشرات الالاف من الأرمن إلى أرمينا وحديث أيضا عن إنهاء وجود الجمهورية الانفصالية ومؤسساتها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني2024. وفي هذا الموضوع تحدث راديو أس بي أس24 مع رئيس قسم العلاقات الدولية للدراسات في جنيف ناصر زهيرعن أصل الصراع وعن تسارع وتيرته في شهر سبتمبر وعن أسباب نشوبه في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموضوع أفاد ناصر أن لا أمل في عودة الأرمن إلى إقليم ناغورني قره باغ الذي اختفى عن الوجود، مشيرا إلى أن التحالفات الجديدة ستفضي إلى صراعات وتوثرات أخرى في المنطقة. كل التفاصيل في اللقاء الصوتي أعلاه

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