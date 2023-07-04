مركز ريفيروود المجتمعي يحتفل بتاريخ وثقافة السكان الأصليين، والعم جون يُشيد بتلك الخطوة

Key Points أسبوع مخصص للاحتفال بتاريخ وثقافة وإنجازات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس

احتفالية يُقيمها مركز ريفروود المجتمعي في سيدني

أسبوع نايدوك هو اختصار للجنة الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس

ويحمل شعار هذا العام عنوان For Our Eldersتقديرا وعرفاناً لكبار السن من السكان الأصليين واحتفاءً بحكمتهم وانجازاتهم للأجيال المتعاقية. وتقام العديد من الفعاليات المجتمعية في عموم أستراليا احتفالاً بهذا الأسبوع.



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ونضي اليوم على احتفالية يُقيمها مركز ريفروود المجتمعي Riverwood Community Centre في سيدني وذلك في لقاء أجريناه مع السيد خضر صالح عضو بلدية كانتيربيري بانكستاون وعضو مركز ريفروود المجتمعي، ولقاء آخر مع العم جون ديكسون وهو أحد قادة السكان الأصليين في منطقة كانتيربيري بانكستاون.





وقال السيد خضر صالح عضو بلدية كانتيربيري بانكستاون وعضو مركز ريفروود المجتمعي إن "نايدوك ويك هو يوم وطني على صعيد أستراليا وتحتفل فيه كل الشعوب الأسترالية المختلفة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في انحاء البلاد.





وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم أن "نايدوك ويك هو اختصار للجنة الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. هو يوم لتكريم الشعوب الأصلية والاعتراف بثقافاتهم ودورهم خلال الحقبات السابقة. ولايجاد نوع من التعاطف معهم على خلفية الحملات التي كانت تستهدف تراثهم وتاريخهم".





وتابع السيد خضر صالح أن "الفعالية السنوية التي نقيمها في شهر تموز يوليو من كل عام تتضمن اقامة مراسم احتفال الدخان الخاصة بالسكان الأصليين التي سيقدمها احد رموز السكان الأصليين في منطقة كانتيربيري بانكستاون العم جون ديكسون."



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ومن جانبه، قال العم جون ديكسون وهو أحد قادة السكان الأصليين في منطقة كانتيربيري بانكستاون "يعد دور كبار السن من السكان الاصليين في غاية الأهمية للشعب الابريجيني فهم ينظمون ويديرون المجتمعات. كما لديهم الثقافة والمعرفة لنقلها للشعوب المتعاقبة."





وأضاف لبرنامج استراليا اليوم "نحن نشارك سوية بالارض ونهتم بها ونشعر بالفخر والسعادة عندما يتم الاعتراف والاحتفال بثقافاتنا وعاداتنا وانجازاتنا."





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