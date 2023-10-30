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نجم النجوم 2023 أنطوني رزق: ممارستي للهندسة والغناء يكملان بعضهما بعض
أسفرت مسابقة نجم النجوم 2023 عن فوز المتسابق أنطوني رزق بالمرتبة الأولى، وفي حديث له مع برنامج بيت المزيكا تحدث أنتوني عن حبه للفن وولعه بأغاني الزمن الجميل وممارسته للهندسة وأمور أخرى بشأن المسابقة وأعماله المقبلة. فيا ترى ما الذي سيقوم به أنطوني بعد فوزه؟ وهل سيستمر في عمله في حقل الهندسة؟ الإجابة في المقطع الصوتي أعلاه.
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