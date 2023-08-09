نصير الحمداني: تألق بأغانيه العراقية في مدن عربية عدة ويحط رحاله في أستراليا

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يتميز المطرب العراقي نصير الحمداني بالغناء العربي بأنواعه. اكتشف موهبته صغيرًا في مدينة بغديدا العراقية، وانطلق في عالم الغناء إلى العالم الأوسع نحو بغداد ثم إلى سوريا، دبي، لبنان والأردن، حتى استقر مؤخرًا في أستراليا. اشتهر بأغنيات مثل ما أجبرك، ما ترجعلي، سلامات، وتريد تعوف. الفنان نصير الحمداني فرض حضوره في أستراليا، ويُحي حفلاته في مدينتي ملبورن وسيدني. استمعوا إلى اللقاء مع المطرب نصير الحمداني، ومقاطع من أغانيه المشهورة، في التدوين الصوتي في الأعلى. أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

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