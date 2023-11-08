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"إذا توسعت الحرب سيخسر لبنان 25% من حجم اقتصاده": خبير اقتصادي يشرح ويصارح المودعين المغتربين
الخبير المالي والمصرفي د.نسيب غبريل
في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، ما إمكانية تدحرج الوضع نحو حرب محدودة أم شاملة، وما هي المخاطر المحدقة في هكذا سيناريو؟ وعلى المدى البعيد ما هو مصير ديون الدولة وما مصير أموال المودعين والمغتربين وهل من أمل في أسترجاعها أم الأجدى بهم نسيانها كأنها لم تكن! الإجابة مع الخبير الاقتصادي والمالي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل في الملف الصوتي أعلاه.
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