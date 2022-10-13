النقاط الرئيسية الجمعية الاسلامية في جنوب أستراليا تستقبل جميع الإثنيات والأديان في يوم المسجد المفتوح

يُقام هذا اليوم بالتعاون مع برنامج المسجد المفتوح الفيدرالي، حيث تفتح المساجد أبوابها في أنحاء أدلايد لاستقبال الزوار من المسلمين وغير المسلمين المهتمين بالتعرف على الدين الإسلامي.

سيشمل هذا اليوم أيضا جولة في المسجد وعرضًا تقليديًا وفرصة رائعة لمعرفة المزيد عن الإسلام ومجتمعنا المسلم الذي يعيش في جنوب أستراليا

تُقيم الجمعية الاسلامية في جنوب أستراليا يوم المسجد المفتوح National Mosque Open Day وذلك يوم السبت الموافق في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري في مسجد عمر بن الخطاب (مسجد ماريون) في أدلايد





ويُقام هذا اليوم بالتعاون مع برنامج المسجد المفتوح الفيدرالي، حيث تفتح المساجد أبوابها في أنحاء أدلايد لاستقبال الزوار من المسلمين وغير المسلمين المهتمين بالتعرف على الدين الإسلامي. والموضوع الرئيسي ليوم المسجد المفتوح هو "المرأة في الإسلام".





وقال الدكتور وليد الخزرجي احد منظمي يوم المسجد المفتوح وأمين صندوق الجمعية الاسلامية في ادلايد "هذا البرنامج هو مبادرة لتعريف المجتمع الاسترالي العام بالمسلمين وتبادل المعرفة بين المسلمين وبقية شرائح المجتمع الاسترالي."





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وأضاف الدكتور الخزرجي، لبرنامج أستراليا اليوم، "مبادرة جيدة وجلبت العديد من الاهتمام من مختلف أطياف المجتمع وحتى حكام الولايات والوزراء في الولايات والوزراء الفيدراليين."





وتابع "ففي كل فعالية يتم دعوة من ممثلي الحكومة الفيدرالية. برنامج غني جدا ويوم حافل بكافة الفعاليات والحضور من المسلمين وغير المسلمين. من أجل تبادل التعارف وتبادل الخبرات والنشاطات. هذا شيءجميل ويغني المجتمع عامة".





"وسيقدم المسجد في يومه المفتوح مفهوما جديدا للحدث بعنوان المكتبة الانسانية. وهذه المكتبة تشبه إلى حد كبير المكتبة العادية باستثناء الكتب هم بشر حقيقيون".





"هذا المفهوم هو جزء لا يتجزأ من يوم المسجد المفتوح لبناء إطار إيجابي للمحادثات التي يمكن أن تتحدى الصور النمطية والأحكام المسبقة من خلال الحوار الشخصي."





"سيشمل هذا اليوم أيضا جولة في المسجد وعرضًا تقليديًا وفرصة رائعة لمعرفة المزيد عن الإسلام ومجتمعنا المسلم الذي يعيش في جنوب أستراليا".





وذكر الدكتور وليد الخزرجي "تعال معنا، انضم إلينا في هذا اليوم وتعلم قليلاً عن المسلمين والإسلام. هذه دعوة مفتوحة لجميع الأعضاء من مجتمعنا المحلي والأوسع وليوم واحد فقط هو السبت 29 أكتوبر من الساعة 11 ص - 2 م في مسجد ماريون. العنوان هو 658 شارع ماريون. بارك هولم."





"يتم تمويل هذا الحدث من قبل الشؤون المتعددة الثقافات في جنوب أستراليا. دائرة مجلس الوزراء وحكومة الولاية."





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