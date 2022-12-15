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"نحتاج للخروج من هنا": الصحافة تتهم هاري وميغان بالسعي لجمع المال بعد وثقائقي نتفلكس

أس بي أس عربي۲٤

Britain Royals

FILE _ Meghan, Duchess of Sussex and Prince Harry meet members of the public at Windsor Castle, following the death of Queen Elizabeth II on Thursday, in Windsor, England, Saturday, Sept. 10, 2022. Prince Harry and his wife, Meghan, are expected to vent their grievances against the monarchy when Netflix releases the final episodes of a series about the couple’s decision to step away from royal duties and make a new start in America. (Kirsty O'Connor/Pool Photo via AP, File) Credit: Kirsty O'Connor/AP

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نشر في: 16/12/2022 9:26am, آخر تحديث: 16/12/2022 10:36am
By Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 16/12/2022 9:26am, آخر تحديث: 16/12/2022 10:36am
By Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
تُبث الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الخميس، على منصة "نتفليكس".

وتوجد توقعات بأن يكون هناك المزيد من الانتقادات للعائلة المالكة البريطانية في الحلقات التي ستظهر على المنصة قبل ساعات فقط من حضور الملك تشارلز وعائلته قداس عيد الميلاد.

وقال هاري في المقطع الترويجي للحلقات الجديدة: "أتساءل عما كان يمكن أن يحدث لنا إذا لم نخرج من هناك عندما فعلنا. قلت إننا نحتاج للخروج من هنا"، ووصف خروجهما بأنه "رحلة الحرية".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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