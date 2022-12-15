"نحتاج للخروج من هنا": الصحافة تتهم هاري وميغان بالسعي لجمع المال بعد وثقائقي نتفلكس

تُبث الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الخميس، على منصة "نتفليكس".





وتوجد توقعات بأن يكون هناك المزيد من الانتقادات للعائلة المالكة البريطانية في الحلقات التي ستظهر على المنصة قبل ساعات فقط من حضور الملك تشارلز وعائلته قداس عيد الميلاد.





وقال هاري في المقطع الترويجي للحلقات الجديدة: "أتساءل عما كان يمكن أن يحدث لنا إذا لم نخرج من هناك عندما فعلنا. قلت إننا نحتاج للخروج من هنا"، ووصف خروجهما بأنه "رحلة الحرية".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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