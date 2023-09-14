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من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 14/9/2023
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسلنا في مدينة نيويورك الأمريكية، محمد السطوحي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على إعلان رئيس مجلس النواب – أغلبيته جمهورية – فتح تحقيق حول "إساءة الرئيس جو بايدن استخدامه لسلطاته – كنائب للرئيس أيضاً وابنه هانتر بايدن تمهيداً لعزله حيث يسعى الجمهوريون لتقصي موقف بايدن من هذه الاتهامات، منذ أن حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب مطلع العام الجاري. ويعرج السطوحي على محاولة واشنطن استغلال تغيب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين في نيودلهي والفشل في التوصل لبيان ختامي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.
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