من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 2/3/2023

مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على آخر تطورات الموقف الأمريكي ازاء الحرب الروسية الأوكرانية ونية وزير الخارجية أنثوني بلينكن الضغط على دول آسيا الوسطى لاتخاذ موقف "أكثر حزماً" تجاه موسكو في ظل ما وصفه "بعدم استعداد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام. ويعرج السطوحي على إدانة واشنطن لعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية وتقرير للخارجية الأمريكية يشير إلى عدم تدخل قوات الجيش الإسرائيلي لمنع هجمات المستوطنين التي جاءت بعد مقتل مستوطنين في هجوم فلسطيني قرب نابلس.
يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلنا في نيويورك بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والعراق والولايات المتحدة ولبنان والأراضي الفلسطينية، اضغط على