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من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 7/9/2023
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على في تفاصيل الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى كييف، حيث أعلن عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدي للغزو الروسي، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء لقائه بالوزير الأمريكي على أن التقدم الذي أحرزته قوات بلاده في الهجوم المضاد. ويعرج السطوحي على التحقيقات في جنوب إفريقيا التي نفت اتهامات أمريكية أن تكون سفينة روسية حملت أي أسلحة من موانئها. وأخيراً يحدثنا محمد عن أول محاكمة من نوعها ضد شركة غوغل من قبل وزارة العدل الأمريكية.
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