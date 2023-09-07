من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 7/9/2023

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على في تفاصيل الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى كييف، حيث أعلن عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدي للغزو الروسي، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء لقائه بالوزير الأمريكي على أن التقدم الذي أحرزته قوات بلاده في الهجوم المضاد. ويعرج السطوحي على التحقيقات في جنوب إفريقيا التي نفت اتهامات أمريكية أن تكون سفينة روسية حملت أي أسلحة من موانئها. وأخيراً يحدثنا محمد عن أول محاكمة من نوعها ضد شركة غوغل من قبل وزارة العدل الأمريكية.

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