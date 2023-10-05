العروس القادمة من خلف البحار: ما هو دور الزوج وأهله في تسهيل حياتها في أستراليا؟

الزواج أمر مهم يشغل بال الكثيرين، فهو سنة الحياة لكنه قد يكون أصعب القرارات التي يتخذها المرء في حياته خاصة مع تعقيدات الحياة العصرية.





نتحدث اليوم عن سيناريو جديد: رجل استرالي مولود في أستراليا يتزوج من امرأة من بلد آخر، تأتي إلى أستراليا، تستقبل بالزهور والورود في المطار، لكن تحديات الحياة الجديدة قد تذبل هذه الزهور.





فماذا على الزوج أن يفعل ليشعرها بالأمان والاستقرار والتأسيس لحياة سعيدة؟ وما هو دور عائلته؟





استمعوا إلى هذه الحلقة من بودكاست "دردشة عائلية" وفيه تجيب مستشارة العلاقات الأسرية وفض النزاعات رند فايد عن تلك الأسئلة.



استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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