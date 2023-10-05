العروس القادمة من خلف البحار: ما هو دور الزوج وأهله في تسهيل حياتها في أستراليا؟

marriage rate drops in Australia

نسبة الزواج في أستراليا تتراجع وفقا لإحصاء عام 2021 Source: Pixabay

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كيف يمكن لامرأة تتزوج من رجل مستقر في أستراليا مع عائلته أن تتأقلم مع الحياة الزوجية والعائلية والاجتماعية الجديدة في أستراليا؟ ماذا على الزوج أن يفعل ليشعرها بالأمان والاستقرار والتأسيس لحياة سعيدة؟

الزواج أمر مهم يشغل بال الكثيرين، فهو سنة الحياة لكنه قد يكون أصعب القرارات التي يتخذها المرء في حياته خاصة مع تعقيدات الحياة العصرية.

نتحدث اليوم عن سيناريو جديد: رجل استرالي مولود في أستراليا يتزوج من امرأة من بلد آخر، تأتي إلى أستراليا، تستقبل بالزهور والورود في المطار، لكن تحديات الحياة الجديدة قد تذبل هذه الزهور.

فماذا على الزوج أن يفعل ليشعرها بالأمان والاستقرار والتأسيس لحياة سعيدة؟ وما هو دور عائلته؟

استمعوا إلى هذه الحلقة من بودكاست "دردشة عائلية" وفيه تجيب مستشارة العلاقات الأسرية وفض النزاعات رند فايد عن تلك الأسئلة.

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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