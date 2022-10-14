برنامج مجاني يعمل مع اللاجئين المقيمين في غرب سيدني لتأمين فرص عمل

النقاط الرئيسية تطلق منظمة الصليب الأحمر برنامجاً مجانياً لتوظيف اللاجئين في غرب سيدني

البرنامج مجاني ويعمل على إيجاد فرص عمل في المناطق الإقليمية ويساعد في الانتقال و الانخراط في المجتمع

مشروع NSW GROW من الصليب الأحمر الأسترالي فعّل مركز توظيف مجاني للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون في مناطق غرب سيدني.





وفي حديث مع مسؤولة البرنامج نبراس راب كشفت أنه بعد إعلان الحكومة الأسترالية عام 2012 أنها ستستقبل 12 ألف لاجئ من سورية و العراق، معظم العائلات استقروا في غرب سيدني بالقرب من عائلاتهم و أصدقائهم.



و عملت multi-cultural NSW منذ ذلك احين مع اللاجئين والمهاجرين الجدد للتعرف على احتياجاتهم، ووجد أن العديد من اللاجئين الذين يعيشون في غرب سيدني لديهم مهارات و خبرات غير مستغلة بشكل مناسب، وهم على استعداد للعمل وانخراط في المجتمع، وذلك ما دفع الى اطلاق هذا البرنامج التجريبي، لإيجاد للأفراد فرص أحلامهم في الأعمال والمساعدة على انتقالهم الى سكن جديد و التأكد أنهم يبلون بلاءً حسناً في أعمالهم وحياتهم الجديدة.





Advertisement

المدن الإقليمية في نيو ساوث ويلز.





يهدف المشروع لتوظيف الأفراد في المناطق الإقليمية لنيو ساوث ويلز، والتي تجد فيها فرص عامل كبيرة، والشعور بالترحيب في هذه المناطق التي تحصل عليه من سكان هذه المناطق يعزز الانخراط في المجتمع.





وكشفت نبراس أن البرنامج مجاني وعلى الراغبين بالمشاركة الاتصال على رقم الهاتف 0426042115 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني nrahbe@redcross.org.au ، وتقول أن جميع الذين وصلوا الى أستراليا عن طريق تأشيرة اللجوء يمكنهم المشاركة بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضوها هنا.



استمعوا الى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبلوأندرويد.