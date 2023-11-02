"لا أحد يحمينا": صحفيات فلسطينيات يتحدثن عن تحديات عملهن في خضم الحرب

Israel Journalist Killed

FILE - A mural of slain of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh who was shot dead during an Israeli military raid in the West Bank town of Jenin, adorns a wall in Gaza City, May 15, 2022.The Israeli military acknowledged for the first time on Monday, Sept. 5, 2022, that one of its soldiers likely killed veteran Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in May, saying its own investigation shows she was shot by mistake and that no one will face punishment. (AP Photo/Adel Hana, File) Source: AP / Adel Hana/AP

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يعد إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدا على الصحفيين من أصعب التحديات وأكثرها تعقيدا في الآونة الأخيرة. فضلا عن، فإن إنهاء ذلك الإفلات هو شرط أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين وفقا للأمم المتحدة. ويُراد من الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام زيادة الوعي بالتحديات الرئيسة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون في أثناء ممارسة مهنتهم، والتحذير من تصاعد أعمال العنف ضدهم أو قمعهم. وتشتمل تلك التحديات الهجمات والقيود المفروضة على الصحافة في سياق متابعة الاحتجاجات الاجتماعية، واستخدام السبل القضائية ضدا على الصحفيين نظرا لعملهم في قضايا المصلحة العامة فضلا عن زيادة ممارسات النفي القسري للصحفيين في بعض البلدان. استمعوا إلى شهادات حية من الأراضي الفلسطينية في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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