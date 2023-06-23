مارلين عبد الأحد: "لم أتوقع أن أنجح بقيادة ترام في ملبورن ولكن لا مستحيل لمن يجتهد"

تقول سائقة الترام مارلين عبد الأحد إن العديد من التحيدات واجهتها لتلتحق بهذا العمل في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، وأن الأمر تطلب منها الإجتهاد والكثير من العمل حتى تصبح قادرة على أن تقود ترام في شوارع المدينة المزدحمة.





"لم أصدق نفسي بأنني قادرة على قيادة الترام وأن أسوق في الطريق ذهاباً وإياباً وأنه أصبح عندي المهارات اللازمة للقيام بذلك."





بهذه الكلمات تصف السيدة مارلين وهي من أصول عراقية تعيش في مدينة ملبورن وضعها بعد أن جلست خلف كابينة قيادة الترام في مدينة مزدحمة مثل ملبورن.





وصلت السيدة مارلين عبد الأحد مع عائلتها إلى أستراليا في عام 2007 بعد أن أستقرت لبضع سنوات في نيوزلندا قادمة من العراق.



Melbourne trams Source: Pixabay وفي حديثها إلى أس بي أس عربي24، تقول مارلين إن بدايتها مع الترام في ملبورن تعود إلى عام 2009 حيث تم قبولها للعمل في شركة يارا ترامز كمنظفة.





"بدأ حبي للترام بعد أن إلتحقت بالعمل في الشركة وسعيتُ لأن أكون متميزة في عملي حتى حصلت على ترقية من عاملة تنظيف إلى مشرفة بعد وقت قصير من عملي."





ولم يتوقف كموح مارلين عند هذا الحد بل إنها وفريقها أصبح يطوف في مراكز الشركة المختلفة لتدريب بقية العمال على تنظيف الترامات.





"لما رأت الشركة مدى قدرتنا على العمل بجد وبإتقاف منحونا فرصة تدريب بقية العاملين في المراكز الأخرى."





لكن عين مارلين كانت على تحدٍ آخر صنعته لنفسها :"أن تصبح سائقة ترام."



وتوضح مارلين أن "الأمر لم يكن في هذه السهولة بل كان هناك مئات المتقدمين ممن أعمارهم في الثلاثينات والذين كان لغتهم الأنجليزية جيدة جداً بيما أنا كنت في الخمسين من عمري ولا أجيد الانكليزية مثلهم."





كان سجل مارلين المشرف لدى الشركة شفع لها وساعدها على السماح لها بالتقديم مع الآخرين وأن تتنافس معهم في أختبار نظري "صعب" ولكنها نحجت فيه.





تقول السيدة مارلين عبد الأحد "كان الاختبار صعباً ويتطلب لغة إنجليزية فنية لم أكن أعرفها ولكني درست بجد وبهمة عالية حتى نجحت في الاختبار."





ومع هذا النجاح بدأت مارلين صفحة جديدة تمثلت بالتدريب النظري والعملي لمدة ستة أسابيع إنتهت بإختبار قيادة في شوارع ملبورن التي "لم تكن تعرفها بدقة."



"النجاح في إختبار القيادة يتطلب 100% أي من دون أخطاء فالشركة لا تقبل منك الحصول على 95% للسماح لك بقيادة الترام بل 100%."





ومرة أخرى نجحت مارلين في الاختبار لتصبح رسمياً سائقة ترام في مدينة ملبورن.



وعن أول يوم لها رسميا كقائدة ترام، تقول مارلين "قرأت كل الصلوات وتمنيت التوفيق لنفسي في أول يوم حيث كنت متوترة فأنا لا أعرف شوارع ملبورن بدقة وكان علي تعلم كل شيء عنها قبل اليوم الأول."





وتضيف "ومرَّ اليوم الأول والاسبوع الأول والسنة الأولى وها أنا ذا منذ 12 عاماً أسوق الترام في شوارع ملبورن وخاصة إلى المناطق التي تعيش فيها الجالية العربية."





لم تكن مارلين عبد الأحد مصدر فخر لعائلتها وحدها، كما تقول، بل كان كثير ممن يعرفونها من أبناء الجالية عندما يستقلون الترام معها "يهمسون لأبنائهم أو من معهم: إنها عراقية."





وأخيراً تقول سائقة الترام مارلين عبد الأحد : "حتى أنا في نفسي لم أتوقع أنه في عمر الخمسين أقدر أن أسوق ترام في ملبورن ولكن لا ينبغي لأحد أن يقول أن هناك مستحيل. إذا أراد شيئاً لابد من أن يجتهد ويثابر ويخطط وينفذ."





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