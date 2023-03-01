انتخابات نيو ساوث ويلز: كيف أعرف ما إذا كان يتعيَّن عليَّ التصويت؟

Key Points أطلقت مفوضية الانتخابات في ولاية نيو ساوث ويلز وبالتعاون مع مجلس الجاليات الاثنية في الولاية برنامجاً للتوعية بالتصويت

تُجرى انتخابات الولاية في نيو ساوث ويلز في رابع يوم سبت من شهر آذار/مارس كل أربع سنوات. تنقسم ولاية نيو ساوث ويلز إلى 93 منطقة انتخابية، ويُطلق عليها أيضاً دوائر انتخابية

قوم الناخبون في كل دائرة بانتخاب عضو لتمثيلهم في الجمعية التشريعية يُطلق عليها أيضاً مجلس النواب

تُجرى انتخابات الولاية في نيو ساوث ويلز في رابع يوم سبت من شهر آذار/مارس كل أربع سنوات. تنقسم ولاية نيو ساوث ويلز إلى 93 منطقة انتخابية، ويُطلق عليها أيضاً دوائر انتخابية.



في انتخابات الولاية، يقوم الناخبون في كل دائرة بانتخاب عضو لتمثيلهم في الجمعية التشريعية يُطلق عليها أيضاً مجلس النواب. ينتخب الناخبون كذلك نصف المجلس التشريعي المؤلف من 42 عضواً. يُطلق عليه أيضاً مجلس الشيوخ.



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منال العاني أجرت لقاءً مع السيدة فدى الحداد منسقة الانتخابات في مجلس الجاليات الاثنية في ولاية نيو ساوث ويلز. وقدمت السيدة فدى في الحلقة الأولى من هذه السلسلة العديد من المعلومات المهمة عن انتخابات الولاية التي ستجرى في يوم الخامس والعشرين من شهر آذار مارس الجاري.



كيف أعرف ما إذا كان يتعيَّن عليَّ التصويت؟

وقالت السيدة فدى، لإذاعة اس بي اس عربي24، "يجب عليك التسجيل للتصويت إذا كنت تبلغ من العمر 18 سنة فما فوق وتحمل الجنسية الأسترالية. .نحن نعمل مع مفوضية الانتخابات الأسترالية لتسهيل عملية تسجيل الناخبين. يمكنك التسجيل للتصويت أو تحديث تفاصيل التسجيل الخاصة بك على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات الأسترالية."





وأضافت "يمكنك أيضاً إكمال نموذج ورقي . النموذج مكتوب باللغة الإنجليزية. قد تحتاج إلى مساعدة لإكمال النموذج إذا كنت تواجه صعوبات في اللغة الإنجليزية. إذا كنت مسجلاً للإنتخاب في نيو ساوث ويلز، فسوف يتعيَّن عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت، 25 مارس/آذار 2023."



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استخدم أداة “Find my electorate” "العثور على دائرتي الانتخابية" لمعرفة أي دائرة انتخابية بالولاية أنت مُسجّل بها. ادخِل عنوانك المسجّل وانقر على "بحث" “Find”. سيتم عرض منطقة دائرتك الانتخابية بالولاية على الشاشة. ثم قم بقراءة المعلومات عن دائرتك الانتخابية المسجلة بما في ذلك المكان الذي يمكنك فيه التصويت في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز لعام 2023. ستحدد الدائرة الانتخابية التي سجلت فيها المرشحين الذين يمكنك التصويت لهم في الانتخابات.





إعادة التوزيع

بمرور الوقت، ينتقل الناس داخل وخارج الدوائر الانتخابية ويأتون إلى نيو ساوث ويلز ويغادرونها. الدوائرالانتخابية تتم مراجعتها وتغييرها للتأكد من أن كل دائرة بها نفس العدد تقريبًا من الناخبين. وهذا يمنح سكان نيو ساوث ويلز تمثيلاً متساوياً في البرلمان. تسمى عملية المراجعة هذه إعادة التوزيع، وهي مطلب من متطلبات قانون الدستور لعام 1902





:طرأت تغييرات على الدوائر الانتخابية التالية





تمّ إلغاء دائرة Lakemba الانتخابية.

تمّ إنشاء دائرة Leppington الانتخابية.

تمت إعادة تسمية الدوائر الانتخابية الأربع التالية:





تمت إعادة تسمية Mulgoa إلى Badgerys Creek

تمت إعادة تسمية Baulkham إلى Kellyville

تمت إعادة تسمية Ku-ring-gai إلى Wahroonga

تمت إعادة تسمية Seven Hills إلى Winston Hills .

كما تغيرت حدود بعض الدوائر الانتخابية.





قد تعني هذه التغييرات أن الدائرة التي تقوم بالتصويت فيها قد تغيَّرت، حتى وإن لم يتغير عنوانك.





للعثور على اسم دائرتك الانتخابية ومكان التصويت، استخدم أداة “Find my electorate” "العثور على دائرتي الانتخابية" .





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