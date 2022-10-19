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"هوس واستثمار": الاستراليون ينفقون مليار دولار شهريا في تجديد منازلهم

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"هوس واستثمار": الاستراليون ينفقون مليار دولار شهريا في تجديد منازلهم

"هوس واستثمار": الاستراليون ينفقون مليار دولار شهريا في تجديد منازلهم Credit: CC

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نشر في: 19/10/2022 6:20pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

بعض التجديدات تُترجم إلى زيادة في القيمة المضافة للمنزل بينما بعض تجديدات اخرى لا تحقق زيادة في قيمة المنزل.

نشر في: 19/10/2022 6:20pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • انفق الأستراليين ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار على تجديد المنازل خلال ربع يونيو 2022.
  • المزيد من الأشخاص يقومون بشراء منازل قديمة ويوقومون بتجديدها للاستثمار او عرضها للايجار
  • بعض الاستثمارات تُترجم إلى زيادة في القيمة المضافة للمنزل
كشفت أحدث الأرقام الوطنية المتعلقة بالموافقة على بناء المنازل والصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني أن الأستراليين أنفقوا ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار على تجديد المنازل خلال ربع يونيو 2022.

وهذا يشكل ارتفاعا بحوالي 30 في المائة عما كانوا ينفقون في عام 2019 والذي بلغ حوالي 700 مليون دولار شهريًا على تجديد المنازل بينما ينفقون الآن مليار دولار شهريًا.

وتقول التقارير ان المزيد من الأشخاص يقومون أيضًا بشراء منازل قديمة ويوقومون بتجديدها للاستثمار او عرضها للايجار

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ولكن عندما يتعلق الأمر بتحسينات المنزل ، يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن بعض الاستثمارات تُترجم إلى زيادة في القيمة المضافة للمنزل بينما بعض التجديدات لا تحقق زيادة مقابلة في قيمة المنزل.

ويشير الوكيل العقاري تشاد عربيد الى بعض ابرز النصائح التي من الممكن ان تجعل عملية تجديد المنزل مهمة ناجحة ماديا ونفسيا فيقول:

1. الوقت:
يجب عليك أولاً تقييم ما إذا كان لديك الوقت الكافي لتولي المهمة.

2. نطاق العمل
حدد ما تريد الحصول عليه واستشر أحد المتخصصين لتحديد ما إذا كان العقار يتطلب تجديدًا تجميليًا أم هيكليًا.

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3. الاصلاحات الهيكلية
يمكن أن تؤدي المشكلات الهيكلية إلى نفاد ميزانيتك بسرعة.استثمر في فحص الآفات والمباني - في حالة وجود مشكلات هيكلية وقررت المتابعة ، يمكنك استخدام التقرير للتفاوض على سعر أفضل.

4. قيود المجلس البلدي
ليس هناك فائدة من شراء منزل قديم في منطقة تمنعك قيود المجلس فيها من تحقيق رؤيتك. قد تشكل الأشجار الموجودة في العقار أيضًا خطرًا على البناء لأنها قد تتطلب إذنًا من المجلس لإزالتها

5. الميزانية
من السهل الاستهانة بالكلفة المطلوبة عندما لا تكون محترفا. كن صريحًا مع نفسك: هل التكلفة في حدود ميزانيتك؟

6. الجوانب العملية للحياة
غالبًا ما يتم التغاضي عن أحد العوامل في معظم عمليات التجديد هو المكان الذي ستعيش فيه أنت وعائلتك أثناء العملية. إذا كنت قد بعت منزلك السابق ، فسيتعين عليك التفكير في الاستئجار - وإضافة التكلفة إلى الميزانية الإجمالية - أو الانتقال للعيش مع العائلة ، مما قد يثير مشكلاتها الخاصة.

استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع الوكيل العقاري تشاد عربيد في الرابط اعلاه

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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