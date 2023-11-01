"مليون نازح فلسطيني": مع دخول الحرب في غزة اسبوعها الرابع، هل تفتح استراليا ابواب تأشيرة الحماية؟

Israel-Palestine conflict in Gaza, Palestine - 30 Oct 2023

One million Palestinians have been displaced from their homes destroyed or threatened by Israeli bombing in Gaza, since the start of the war between Israel and Hamas, according to what the United Nations announced. (Photo by Ahmed Zakot / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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تخطى عدد النازحين في العالم عتبة 114 مليون شخص في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي جرّاء الحروب والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان حسبما ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.هذا وقد نزح مليون فلسطيني عن منازلهم المدمرة أو المهددة بالقصف الإسرائيلي في غزة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. اليوم ومع دخول الحرب في غزة اسبوعها الرابع، ما هي الخيارات المفتوحة امام النازحين وهل تفتح استراليا امامهم تأشيرة الحماية؟ الإجابة مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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