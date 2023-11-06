ما سر دموع أنس جابر؟

أثارت لاعبة التنس التونسية أنس جابر موجة كبيرة من التعاطف على وسائل التواصل مؤخرا بعدما ظهرت في مقطع فيديو تبكي بشدة.





وجاء المقطع خلال مقابلة تليفزيونية أجرتها اللاعبة بعد فوزها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات المقامة في المكسيك .





ولم تتمالك جابر دموعها خلال المقابلة التي يتم اجرائها مع اللاعبين بعد المباراة وتعالى تصفيق الجمهور دعما لها.





فيا ترى ما هو سر دموع أنس جابر؟





تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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