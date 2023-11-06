ما سر دموع أنس جابر؟

Mexico WTA Finals Tennis

Ons Jabeur, of Tunisia, speaks with her coach during her women's singles match against Iga Swiatek, of Poland, that is interrupted by rain, at the WTA Finals tennis championships, in Cancun, Mexico, Friday, Nov. 3, 2023. (AP Photo/Fernando Llano) Source: AP / Fernando Llano/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثارت لاعبة التنس التونسية أنس جابر موجة كبيرة من التعاطف على وسائل التواصل مؤخرا بعدما ظهرت في مقطع فيديو تبكي بشدة.

وجاء المقطع خلال مقابلة تليفزيونية أجرتها اللاعبة بعد فوزها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات المقامة في المكسيك .

ولم تتمالك جابر دموعها خلال المقابلة التي يتم اجرائها مع اللاعبين بعد المباراة وتعالى تصفيق الجمهور دعما لها.

فيا ترى ما هو سر دموع أنس جابر؟

تحدثت بترا طوق الهندي و سناء وهيب عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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