رسالة مفتوحة من ماجدة الرومي لدعم شيرين في محنتها الأخيرة

تعيش الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرا في أزمة كبيرة إثر خروج تصريحات حول إدمانها للمخدرات وتعاطيها مع طليقها السابق حسام حبيب.





وتطورت الأزمة بعد أن خرج شقيقها ليعلن عن إيداعها مصحة نفسية لعلاجها من الإدمان وسط تصريحات متضاربة من طليقها وعائلتها.





وفي وسط ذلك، نشرت المطربة ماجدة الرومي رسالة مفتوحة لدعم شيرين عبد الوهاب أثارت تعاطف الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو فحوى الرسالة؟





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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