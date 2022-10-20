أس بي أس عربي۲٤

رسالة مفتوحة من ماجدة الرومي لدعم شيرين في محنتها الأخيرة

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 20/10/2022 11:30am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 20/10/2022 11:30am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
تعيش الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخرا في أزمة كبيرة إثر خروج تصريحات حول إدمانها للمخدرات وتعاطيها مع طليقها السابق حسام حبيب.

وتطورت الأزمة بعد أن خرج شقيقها ليعلن عن إيداعها مصحة نفسية لعلاجها من الإدمان وسط تصريحات متضاربة من طليقها وعائلتها.

وفي وسط ذلك، نشرت المطربة ماجدة الرومي رسالة مفتوحة لدعم شيرين عبد الوهاب أثارت تعاطف الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو فحوى الرسالة؟

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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