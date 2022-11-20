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انطلاق مونديال قطر 2022 بحفل افتتاح يجمع الثقافة العربية والعالمية

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World Cup - Opening Ceremony

Fireworks show at Al Bayt Stadium during the opening ceremony of FIFA World Cup Qatar 2022 championship, in Al Khor, Qatar, on 20 November 2022. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Liewig Christian/ABACA/PA/Alamy

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نشر في: 21/11/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 21/11/2022 10:46am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
انطلقت نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بحفل افتتاح في ملعب البيت في الخور. وشهد الحفل العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية.

فقرات الحفل قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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