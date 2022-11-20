انطلاق مونديال قطر 2022 بحفل افتتاح يجمع الثقافة العربية والعالمية

انطلقت نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بحفل افتتاح في ملعب البيت في الخور. وشهد الحفل العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية.





فقرات الحفل قُسمت إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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