"والّا الترحيل": متى يتم الغاء تأشيرة مؤقتة او دائمة؟

Cancelled Australian visa.

Cancelled Australian visa. Source: AAP

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فيما يتمتع وزير الهجرة بصلاحية إيقاف تأشيرة ما، يضاعف بيتر داتون دعوته لإلغاء تأشيرات المتظاهرين المعادين للسامية على الرغم من تحذير رئيس وكالة الاستخبارات الأسترالية مايك بيرجس من أن "اللغة الملتهبة" قد تؤجج التوترات المجتمعية.

The Government has sent more than 800 non-citizens home after cancelling their visas
The Government has sent more than 800 non-citizens home after cancelling their visas Source: AAP
دعا زعيم المعارضة ونائبته سوزان لي، الحكومة مرة أخرى إلى استخدام أحكام الشخصية في قانون الهجرة لترحيل المسؤولين عن الهتافات المعادية للساميّة. وحث كبار الوزراء الجمهور على التزام الهدوء والسماح للشرطة بالقيام بعملها، وأشاروا إلى أنه لا يوجد دليل على أن المتظاهرين الذين أدلوا بتعليقات معادية للساميّة كانوا مقيمين مؤقتين.

متى تتحول الإقامة الدائمة الى غير دائمة؟ هل يسمح القانون الأسترالي لانتزاع الجنسية وتجريد أي شخص من المواطنة الأسترالية ؟

الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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