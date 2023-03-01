تفشي التهاب الدماغ الياباني في ولاية فيكتوريا ودعوة لتلقي اللقاح

Key Points بحسب تقديرات وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا، هناك حوالي واحد من بين كل 30 شخصاً في المنطقة قد أصيب بفيروس التهاب الدماغ الياباني.

ينتقل التهاب الدماغ الياباني من الحيوان إلى الانسان عن طريق البعوض الناقل للعدوى.

أفضل وسيلة لتجنب الاصابة بالتهاب الدماغ الياباني هي ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم واستخدام طارد الحشرات وتلقي اللقاح.

أظهرت الدراسات الجديدة أن التهاب الدماغ الياباني يشهد زيادة كبيرة في ولاية فيكتوريا مقارنةً بموسم البعوض الماضي.





بحسب تقديرات وزارة الصحة في الولاية، حوالي واحد من بين كل 30 شخصاً في المنطقة أصيب بالفيروس.





لذلك وسعت الوزارة أهلية اللقاح المجاني لتشمل حوال 100,000 من السكان بعد أن تم تقييدها سابقاً على العمال في مزارع الخنازير الذين كانوا يعتبرون معرضين لمخاطر عالية.





في حديث مع الدكتور مصطفى علم الدين، أوضح أن التهاب الدماغ الياباني عدوى نادرة تنتشر في المناطق الآسيوية وفي جزيرة توريس، يسببها فيروس ينتقل من الحيوان إلى الانسان عن طريق البعوض الناقل للعدوى. فبعد أن يلسع البعوض حيواناً كالخنزير ومن ثم يلسع الإنسان، يقوم بنقله.





أكد دكتور علم الدين أنه من الغير ممكن أن ينتقل هذا الفيروس من إنسان إلى آخر أو من حيوان إلى إنسان إلا عن طريق البعوض.





وبعد الفيضانات التي اجتاحت أستراليا والأمطار، ارتفعت نسبة البعوض في المياه ودمرت العديد من المزارع وانجرفت مما أدى إلى تفشي التهاب الدماغ الياباني.



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أما عن أعراض هذا الفيروس فقال دكتور علم الدين إن معظم المصابين لا يعانون من اية أعراض.





ولكن بعض الأشخاص قد يعانون من ارتفاع بالحرارة، التعب، التقيؤ، الرعاش، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الوفاة في حال كان جهاز المناعة ضعيفاً.





لتشخيص الفيروس ينظر الطبيب إلى العوارض إضافةً إلى فحص مخبري.





وتطرق الدكتور علم الدين إلى علاج التهاب الدماغ الياباني، فقال أنه لا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس ولكن على المريض أن يرتاح ويشرب السوائل ويتناول أدوية مسكّنة للآلام.



وأوضح أن أفضل وسيلة لتجنب الاصابة بالتهاب الدماغ الياباني عندما يتواجد الفرد في أماكن يكثر فيها البعوض هي ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم واستخدام طارد الحشرات.





إضافةً إلى ذلك يجب تلقي لقاح التهاب الدماغ الياباني الذي يعتبر فعالاً، ويعطى للأشخاص الذين يعملون أو يسكنون قرب مزارع الخنازير بالإجمال بدءاً من عمر الشهرين. أما المرأة الحامل فعليها استشارة طبيب قبل تلقي اللقاح.





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