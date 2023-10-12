سفير فلسطين لدى أستراليا: يجب أن نحرص على عدم وجود توتر بين مكونات المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات

FREE PALESTINE RALLY SYDNEY

Participants react near the Sydney Opera House during a Free Palestine rally in Sydney, Monday, October 9, 2023. Israel has pounded the Palestinian enclave of Gaza, killing hundreds of people in retaliation for one of the bloodiest attacks in its history when Islamist group Hamas killed 700 Israelis and abducted dozens more. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

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وسط تواصل الاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده تصعد إجراءاتها ضد القطاع إلى "حصار كامل" يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

أضاف غالانت في بيان مصور "نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق"، علما بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، مع السماح بدخول السلع الغذائية والأساسية عبر إسرائيل. وقال غالانت "نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقا لذلك".

وفي وقت لاحق، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية "ميكوروت" بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة "فورا"، وفق بيان لمكتب الوزير. وقال الوزير: "الأمور لن تكون كما السابق".

في هذا السياق، تستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات بعد العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل في إسرائيل وردت إسرائيل بقصف للقطاع أوقع أكثر من ألف قتيل وتسبب بنزوح حوالي 200 ألف شخص.

تحدثنا مع رئيس البعثة الدبلوماسية للسلطة الوطنية الفلسطينية في كانبرا د. عزت عبد الهادي والذي علّق على الأحداث بالقول ان الوقت حان لحشد الجهود الدولية لخفض التصعيد بين الطرفين وتكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وتحدث د. عبد الهادي عن التوتر الذي شاب المشهد في سيدني بعد خروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين شابها "هتافات معادية للسامية" حيث أكد السفير الفلسطيني على ضرورة التعاطي بحكمة وروية مع الأحداث المتفاقمة والحفاظ على الروح متعددة الثقافات في أستراليا.
with AFP

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