مهرجان الفيلم الفلسطيني: فعالية سينمائية تجول استراليا تظهر فلسطين كما لم تشاهدها من قبل

ينطلق في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني مهرجان الفيلم الفلسطيني في استراليا Palestinian Film Festival Australia في دورته الحادية عشر. ويعد منظمو المهرجان عشاق الفن السابع في استراليا بأخذهم في رحلة سينمائية حافلة بالقصص المميزة تمتد حتى العشرين من الشهر المقبل





ويقول منسق المهرجان السيد ناصر شختور ان المهرجان "يفتح للمجتمع الاسترالي نافذة على الثقافة والحياة والفن الفلسطيني" ويضيف شختور ان افلام المهرجان ستخرج بالمشاهد من العناوين التي تطالعه دائما عن فلسطين من احتلال وحرب وتحديات انسانية عديدة.





وعبّر شختور عن سعادته بعودة المهرجان بعد انقطاع دام عامين بسبب اجراءات كورونا التي عطلت جوانب عدة من الحياة من بينها الثقافة والفن.





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وتتميز افلام دورة هذا العام بتنوع محتواها وحصول بعض منها على تكريم من مهرجانات عالمية مختلفة. واضاف شختور ان المهرجان يتضمن ايضا افلاما تقف وراءها مخرجات مميزات ساهمن في اثراء صناعة السينما الفلسطينية.





استمعوا الى اللقاء الكامل مع منسق مهرجان الفيلم الفلسطيني في استراليا السيد ناصر شختور في الرابط اعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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