"سجل جنائي نظيف": تعرف على شروط كفيل تأشيرة الشريك في أستراليا

لا تقتصر تأشيرة الشريك في أستراليا على تلك التي يتم تقديمها من خارج البلاد، اذ تخصص دائرة الهجرة نسبة من هذه التأشيرات للراغبين بالتقدم بطلبات لها وهم على الأراضي الأسترالية. تحمل التأشيرات في هذا الإطار رقمي 801 و820. ما الفريق بينهما؟ وما هي شروط تقديم الطلب؟ وهل من أخطاء شائعة توقع مقدم الطلب في فخ الرفض؟





سألنا كل هذه الأسئلة لوكيلة الهجرة، ميرفت الدهيبي، والتي بدأت حديثها عن التأشيرة المؤقتة التي تحمل رقم 820: "تُعتبر هذه التأشيرة مؤقتة لمدة زمنية تصل لسنتين من تاريخ تقديم الطلب إلى أن يتم البت في طلب تأشيرة الشريك الدائمة رقم 801."





وتبلغ تكلفة الطلب 8850 دولار أو 1475 دولار للمتقدم حامل تأشيرة الزواج المحتمل أو الخطبة





وأضافت الدهيبي: "الوقت الذي تستغرقه دراسة الطلب تتراوح بين ثلاثة وأربعة وثلاثين شهراً وفق المعلومات المتاحة على الموقع الالكتروني لدائرة الهجرة."





لا بد أيضاً من أن نعرج على الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب التأشيرة من فئة 820 ومن أبرزها أن يكون موجوداً على الأراضي الأسترالية وألا يكون قد تعرض لرفض مسبق في فئة التأشيرة هذه، ولا يحتوي سجله على تأشيرة ملغاة."



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closeup of australian visa in passport Credit: 72704086 وتابعت الدهيبي: "من الشروط أيضاً ألا يكون المتقدم بالطلب حاملاً لتأشيرة إقليمية لأنه إذا كان يحمل تأشيرة عمال مهرة في تلك المناطق سيتوجب عليه الانتظار لمدة عامين قبل تقديم طلب تأشيرة شريك. واذا كان من حملة تأشيرة 497 أو 491 سيتعين عليه الانتظار لثلاث سنوات."





وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه يتعين على المتقدم بالطلب التواجد في أستراليا لدى صدور القرار النهائي والبت بطلبه، ويجب أن يكون أيضاً الكفيل هو نفس الشخص الذي تم ذكره كشريك في طلب التأشيرة وفي حال الانفصال يجب إبلاغ دائرة الهجرة وسحب الطلب وتقديم طلبات أخرى تختلف باختلاف تفاصيل الانفصال وحيثياته.



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وعلى الجانب الآخر، هناك شروط يجب أن تتوفر في كفيل التأشيرة وفق ما قالت وكيلة الهجرة: "هناك شروط صحية وقانونية يجب أن يستوفيها كفيل المتقدم بطلب تأشيرة الشريك. ويجب أن يكون الكفيل حاملاً للجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة أو من أصل نيوزلندي ويتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها حامل الإقامة الدائمة في أستراليا."





ومن أبرز الشروط الواجب توفرها في كفيل التأشيرة، ألا يكون كافلاً لأكثر من طلب تأشيرة شريك في نفس الوقت.





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