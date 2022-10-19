أس بي أس عربي۲٤

فرقة موسيقية أسترالية عراقية تغني ضمن احتفال الذكرى الخمسين لافتتاح دار الاوبرا بسيدني

أس بي أس عربي۲٤

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Source: Supplied

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نشر في: 20/10/2022 10:13am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

قائد الفرقة: المشاركة في الحفل فرصة كبيرة للفرقة وتعبير عن الاهتمام بالتعدد الثقافي في أستراليا

نشر في: 20/10/2022 10:13am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
قال الفنان بشار حنا، قائد فرقة السلام الموسيقية، إنه وعدد من اعضاء الفرقة سيشاركون إلى جانئب العديد من الفنانين الاستراليين في حفل الذكرى الخمسين لافتتاح دار الاوبرا بسيدني.

واضاف في حديث له مع أس بي أس عربي24 أن المشاركة ستتضمن الغناء ضمن أداء أوبرالي سيقام الخميس 27 تشرين أول أكتوبر.

يذكر أن دار الاوبرا بسيدني أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية والسياحية في المدينة التي تعد الاكبر في استراليا.
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Opera House, Sydney Harbour Bridge
Credit: Public Domain

وتحتفل الدار الخميس 20 تشرين أول أكتوبر بالذكرى الخميس لافتتاحها والذي جرى بحضر المالكة الراحلة اليزابيث الثانية عام 1973.

ويقول الفنان بشار حنا إن دار الاوبرا بسيدني تكتسب اهمية كبيرة لكونها أحد رموز الثقافة والفن والعمارة على مستوى أستراليا ككل.

وسيشارك سبعة من اعضاء فرقة السلام الموسيقية من بينهم الفنان بشار حنا في الحفل الذي سيقام في الدار الاسبوع المقبل.

ويضيف بشار أنه الاختيار وقع عليهم بفضل الاداء الجيد للفرقة، مؤكدا اتمام استعدادات الفرقة للمشاركة في الحفل حيث تدربت خلال الايام القليلة الماضية على الوقوف في صالات الدار والمشاركة في تجارب الاداء الجماعية.

واشار حنا إلى ان هذه المشاركة في الحفل فرصة كبيرة للفرقة وهي تعكس مدى أهتمام أستراليا بالتعددية الثقافية.

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