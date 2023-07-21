معلومة صيدلانية في دقيقتين: مهاجرة تطلق فيديوهات توعوية للتثقيف الدوائي لأبناء الجالية

Antibiotics

Amoxicillin antibiotic drug capsules. Credit: SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

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فكرة لمعت في لحظة، لدى الصيدلانية شيماء سماحة ،من واقع عملها في الصيدلية، حفزتها لإطلاق مبادرة فردية بإنتاج مقاطع فيديو صغيرة، لتوعية أبناء الجالية على النظام الصيدلاني الأسترالي، وتزويد جمهورها بأهم التعليمات عن بعض الأدوية ،والمكملات واستخداماتها، وبعض النصائح الدوائية التي يستطيع أن يقدمها الصيدلاني لخدمة المريض. استمعوا لتجربة شيماء، وكيف تقوم بالتصوير، والمونتاج، واختيار المواضيع، وكيف تلقف الجمهور مقاطعها وتفاعل معها في التدوين الصوتي في الأعلى.

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