استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
معلومة صيدلانية في دقيقتين: مهاجرة تطلق فيديوهات توعوية للتثقيف الدوائي لأبناء الجالية
Amoxicillin antibiotic drug capsules. Credit: SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images
فكرة لمعت في لحظة، لدى الصيدلانية شيماء سماحة ،من واقع عملها في الصيدلية، حفزتها لإطلاق مبادرة فردية بإنتاج مقاطع فيديو صغيرة، لتوعية أبناء الجالية على النظام الصيدلاني الأسترالي، وتزويد جمهورها بأهم التعليمات عن بعض الأدوية ،والمكملات واستخداماتها، وبعض النصائح الدوائية التي يستطيع أن يقدمها الصيدلاني لخدمة المريض. استمعوا لتجربة شيماء، وكيف تقوم بالتصوير، والمونتاج، واختيار المواضيع، وكيف تلقف الجمهور مقاطعها وتفاعل معها في التدوين الصوتي في الأعلى.
شارك