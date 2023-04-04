"أرجوكم تحدثوا مع أطفالكم بالعربية": مهاجر يطلق نظام الكتاتيب لتعليم اللغة العربية بطريقة مبتكرة

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ابتكر المهندس حسام مِستو المهاجر السوري الأسترالي العاشق للغة العربية، نظام "كتاتيب أونلاين". وهي منصَّةٌ تعليميَّةٌ متخصِّصةٌ في تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها من سنِّ الرَّابعة وما فوق عبر منصة تقدم أفضل الحلول التِّقنيَّة والرَّقميَّة.

النقاط الرئيسية:
  • تنقسم الدورات التعليمية إلى سبعة مستويات بناء على إجادة الطالب للغة العربية.
  • يتم التعليم بتقنيات متقدمة في حصة مرئية لطالب واحد والمعلم فقط لزيادة التركيز.
  • مجموع المشتركين من الطلبة يصل إلى 300 طالب يغطون كافة الولايات الأسترالية.
في حديثه لإذاعة أس بي أس عربي24 قال المهندس حسام مستو مؤسس المشروع إنه ورث حب اللغة العربية من والده أستاذ اللغة العربية الذي كان يعلمه مع إخوته القرآن الكريم، ويطلب منهم إعراب بعض الآيات.
 
بعد هجرته مع عائلته إلى أستراليا، عانى كما يعاني الكثيرون من أن أبناء الجالية العربية بدأت ألسنتهم تعتاد اللغة الإنجليزية بحكم الواقع المعاش، فيما بدأت اللغة العربية الأم تتلاشى رويداً رويداً.
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كان أبناء الجالية يشتركون بصفوف اختيارية في عطل الأسبوع، لكن النتيجة لم تكن مرضية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا مما أبقى الجميع في منازلهم.

وبدأ بالمبادرة بفكرة إنشاء "كتاتيب أونلاين" لتكون بادرة لتسهيل وتيسير تعلم اللغة العربية الفصحى بتقنية التعلم عن بعد، بتطبيق الأساليب والأنشطة الأكثر متعة وتفاعلية في تحسين المهارات اللغوية والكتابية في اللغة العربية عبر فريق معلمين أكفاء.

ويوضح المهندس حسام، أنه بدأ بتكون فريق من المتخصصين في اللغة العربية من الدول العربية نفسها، ثم بدأ بخمسة أطفال من معارف العائلة ليتطور ويمتد مجموع المشتركين من الطلبة ليصل إلى 300 طالب يغطون كافة الولايات الأسترالية وقد يتجاوزها.
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الهدف الأسمى بالنسبة لهذا المجهود، هو تنشئة جيل متقن للغة العربية؛ ليكونَ قادراً على ممارستها وتوظيفها في الحياة اليومية والعملية، واعياً أهمية هذه اللغة بوصفها لغة القرآن الكريم، وتعزيز قدرته على قراءة القرآن وفهمه وتدبره.

تم تقسيم المستويات الدراسية للتعليم إلى سبعة مستويات حدد بناءً على تقييم مشرف متخصص.

عن المنهج وطريقته، يقول المهندس حسام ميستو: "منهج كتاتيب أونلاين تم وضعه بطريقة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بحيث يتمكن المنتسبون من إتقان اللغة العربية الفصيحة كتابةً وقراءةً ومحادثةً، مع نطق صحيح وقدرة عالية على التعامل مع الطلاب بمستوياتهم وأعمارهم المختلفة.
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أما طريقة التعليم، فتتم بطريقة الدرس الخاص من المعلم مع طالب واحد فقط، ليتم التركيز الكامل من الطرفين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد ميستو أهمية عدم اكتفاء الأهل بدروس التعليم فقط، إذا لا بد أت يتم دعمها بالممارسة اليومية مناشداً الآباء: "أرجوكم أن تتحدثوا باللغة العربية في المنازل مع أطفالكم حتى لا يفقد أولادهم لغتهم الأم".

لمعرفة المزيد عن "كتاتيب أونلاين" مع حسام ميستو. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

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