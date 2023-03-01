"التغيير الايجابي بدأ": ما خارطة الطريق الإصلاحية التي ستضعها الحكومة لإحياء نظام الهجرة المعطل في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: دعت كلير أونيل إلى إصلاح شامل لنظام المهاجرين الأسترالي، مما يسهل على المهاجرين المهرة الوصول لسد النقص في العمال ، وعلى الطلاب الدوليين الموهوبين البقاء في البلاد على المدى الطويل

حاولت استراليا الاستفادة بشكل اكبر من اقامة الطلاب الدوليين على اراضيها من خلال تأشيرة الخريجين المؤقتة والتي شابتها ثغرات

استحدثت دائرة الهجرة تمديد تأشيرة الخريج الموقتة الى سنتين ومنها الى 4 سنوات، وبذلك تكون الخطوة الاصلاحية الاولى في تأشيرات المهارات

قالت السيدة أونيل إن الطلاب الدوليين والعمال المهرة يجب أن يجدوا سهولة أكبر في الوصول والبقاء.







أعربت أونيل عن أسفها "للتحول المذهل" بعيدًا عن الهجرة الدائمة نحو التركيز على الهجرة المؤقتة"، والتي قالت إنها نتيجة الإهمال والافتقار إلى التخطيط والاستراتيجية على مدى سنوات عديدة بعد أن لعبت الهجرة إلى أستراليا دورًا حاسمًا في تجنب الأمة الركود لمدة 30 عامًا تقريبًا.





استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول أهمية هذه القراءة الصادقة والدقيقة لواقع نظام الهجرة مثنية على دعوة اونيل لاستراليا لأن تبتعد عن الهجرة "المؤقتة الدائمة" ، وأن تغتنم الفرصة التي يوفرها الأشخاص المهرة بالفعل هنا وفي الخارج. تقول عبد المسيح أن أهمية هذا النداء تكمن في تغييرات طرأت على التأشيرات المؤقتة وتحديدًا تأشيرة الخرج المؤقتة.





شرحت عبد المسيح أن استراليا عانت في السنوات العشر السابقة من الناحية الأمنية ومن سوء استخدام الجنسية من قبل عدد من المهاجرين لذا اتجهت نحو تفعيل التأشيرات المؤقتة.





استقطبت بشكل واضح الطلاب الدوليين نظرًا للانعاش الاقتصادي الذي ينتج عن هذا الاستقطاب، وللاستفادة من وجودهم على الأراضي الاسترالية لمدة اطول، فعّلت دائرة الهجرة تأشيرة الخريج المؤقتة والتي كان فيها ثغرات واضحة.





تشرح عبد المسيح قائلة:



" تمنح تأشيرة الخريج المؤقتة لمدة سنة ونصف ومن ثم تفتح الباب لتأشيرة اصحاب العمل والتي تتطلب سنتين من الخبرة بعد الشهادة".





وتتساءل قائلة:





كيف على الطالب الذي اعطي هذه الفرصة ان يستفيد وتنقصه 6 اشهر؟





لذا فان أهم هذه التغييرات التي استحدثت، هي تمديد تأشيرة الخريج الموقتة الى سنتين ومنها الى 4 سنوات، وبذلك تكون الخطوة الاصلاحية الاولى في تأشيرات المهارات.





وتتابع عبد المسيح قائلة:





بدأنا نلحظ التغييرات وهذه خطوة ايجابية لمعالجة الفجوات





هذاو حذرت أونيل في خطاب ألقته أمام قمة القوى العاملة في Australian Financial Review يوم الأربعاء، من أن إصلاح نظام الهجرة الأسترالي هو "مشروع مدته خمس سنوات" وهل يتحول الى خطوة ملموسة ، قائلة إن حزب العمال يعمل مع "أنابيب مكسورة" خلفها التحالف. ما الثغرات الأكبر بالنسبة لك والتي تطال نظام الهجرة الحالي.







ما الخطوات التي يجب التنبه اليها للاستفادة من تأشيرة المهارات؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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