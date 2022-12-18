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"أثمن هدية": أمير قطر يهدي البرغوث عباءة عربية في ختام أسطوري لكأس العالم

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QATAR SOCCER

epa10373255 Prince Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani (L) applauds as the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani puts a Bisht on Lionel Messi of Argentina next to FIFA president Gianni Infantino (R) during the awards ceremony for the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. EPA/Friedemann Vogel Source: EPA / Friedemann Vogel/EPA

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نشر في: 19/12/2022 10:00am
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 19/12/2022 10:00am
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
 بعد مباراة تاريخية مجنونة، نجح ليونيل ميسي في قيادة بلده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. المنتخب الأرجنتيني هو أول فريق جنوب أمريكي يفوز بالكأس منذ عام 2002 في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية.

وقام أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني بإهداء ميسي هدية خاصة في ليلة الختام في استاد لوسيل كتاية عن عباءة عربية، في تأكيد على اعتزاز المضيف بالثقافة العربي اذ تهدى العباءة وفق التقاليد الخليجية في المناسبات الخاصة وتحمل كهدية رمزية خاصة.

ومرتدياً العباءة، توجه ميسي إلى منصة التتويج ورفع الكأس الذي كان يجسد حلم الأرجنتين سيما وأن هذه النسخة من كأس العالم ستكون على الأغلب آخر نسخة يشارك فيها البرغوث البالغ من العمر 36 عاماً.

تحدثت بترا طوق وكريسال باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.


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