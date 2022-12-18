"أثمن هدية": أمير قطر يهدي البرغوث عباءة عربية في ختام أسطوري لكأس العالم

بعد مباراة تاريخية مجنونة، نجح ليونيل ميسي في قيادة بلده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. المنتخب الأرجنتيني هو أول فريق جنوب أمريكي يفوز بالكأس منذ عام 2002 في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية.





وقام أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني بإهداء ميسي هدية خاصة في ليلة الختام في استاد لوسيل كتاية عن عباءة عربية، في تأكيد على اعتزاز المضيف بالثقافة العربي اذ تهدى العباءة وفق التقاليد الخليجية في المناسبات الخاصة وتحمل كهدية رمزية خاصة.





ومرتدياً العباءة، توجه ميسي إلى منصة التتويج ورفع الكأس الذي كان يجسد حلم الأرجنتين سيما وأن هذه النسخة من كأس العالم ستكون على الأغلب آخر نسخة يشارك فيها البرغوث البالغ من العمر 36 عاماً.





تحدثت بترا طوق وكريسال باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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