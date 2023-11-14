المطرب العراقي رائد عادل في حوار صريح: "هذا ما لدي لأهل غزة"
المطرب العراقي رائد عادل
هو مطرب عراقي أسترالي معروف ومحبوب وشعبي تكاد لا يخلو أي حفل أو زفاف للجالية العربية في أستراليا من صوته وحضوره. إنه المطرب العراقي رائد عادل. له العديد من الألبومات وأغان فريدة عراقية فضلاً عن اهتمامه بأداء أغان أخرى من مختلف البلاد العربية. سألناه: هل تغير المزاج العربي في أستراليا خلال هذه الفترة العصيبة التي تشهدها الساحة الفلسطينية؟ ماذا يعد من أعمال لغزة ولبنان؟ وماذا عن جديده وخططه المستقبلية؟ الإجابة في الملف الصوتي بأعلى الصفحة. أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام.
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