تعرفوا على العملات المعدنية الأسترالية النادرة التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير بعد وفاة الملكة إليزابيث

كشف أحد الخبراء أن عملتين استراليتين نادرتين بقيمة 2 دولار تضاعفت قيمتهما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.





وقد أوضع خبير العملات الأسترالي جويل كانديا أن ارتفاع قيمة العملتين مرتبط بوفاة الملكة.





في مقطع فيديو حديث كشف جويل أن عملة Red Poppy لعام 2012 وعملة التتويج الأرجواني لعام 2013 تجلب الآن سعرًا مجمعًا يصل أضعاف قيمتهما الحقيقية.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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