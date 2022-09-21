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تعرفوا على العملات المعدنية الأسترالية النادرة التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير بعد وفاة الملكة إليزابيث

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CURRENCY STOCK

Queen Elizabeth II is seen on a twenty cent coin in Melbourne, Friday, September 9, 2022. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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نشر في: 21/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 21/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
كشف أحد الخبراء أن عملتين استراليتين نادرتين بقيمة 2 دولار تضاعفت قيمتهما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد أوضع خبير العملات الأسترالي جويل كانديا أن ارتفاع قيمة العملتين مرتبط بوفاة الملكة.

في مقطع فيديو حديث كشف جويل أن عملة Red Poppy لعام 2012 وعملة التتويج الأرجواني لعام 2013 تجلب الآن سعرًا مجمعًا يصل أضعاف قيمتهما الحقيقية.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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