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"الحرية الدينية لا تقتصر على حرية العبادة": كيف حمل البابا فرنسيس على كرسيه المتحرك مشعل حرية المعتقد؟

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BAHRAIN VATICAN DIPLOMACY

epa10288370 Pope Francis is welcomed by girls and boys in traditional dress during a meeting with young people in Sacred Heart School in Manama, Bahrain, 05 November 2022. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Source: ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI/EPA

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نشر في: 10/11/2022 11:26am, آخر تحديث: 10/11/2022 11:52am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

زيارة بابوية تاريخية هي الأولى على الاطلاق لقداسة البابا فرنسيس الى مملكة البحرين، والثانية له إلى منطقة الخليج العربي، حمل فيها البابا البالغ من العمر 85 عامًا على كرسيه المتحرك، مشعل الحوار والانفتاح والاخوة الإنسانية وحرية الدين والمعتقد، في سبعة خطابات واختتمها في هذه الكلمات خلال دردشة مع الصحافيين خلال عودته إلى رومها "العالم شهد ثلاث حروب عالمية خلال قرن واحد، لنكن أنصار سلام". كيف تلعب هذه الزيارة الرسولية دورًا فعليًا في خلق عالم يحتضن ويعزز التنوع بشكل ملموس وما أهمية هذه الزيارة في التوقيت والمضمون؟

نشر في: 10/11/2022 11:26am, آخر تحديث: 10/11/2022 11:52am
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • حدد البابا فرنسيس في زيارته الرسولية الأولى لمملكة البحرين أولويات تتمثل بالتربية على المواطنة، وحماية حقوق الطفل وحقوق النساء والحرية الدينية
  • شدد البابا فرنسيس على أهمية تعلّم كل جماعة التاريخ الثقافي للآخَر مطالبًا بأن يتم الاعتراف لكل جماعة وكل شخص بكرامة متساوية وفرص متكافئة، وألا يكون هناك تمييز أو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، بل يتم تعزيزها
  • توقف الأب مارون موسى عند مناشدة البابا فرنسيس كي تصبح الحرية الدينية كاملة والتي ولا تقتصر على حرية العبادة اما موقفه المندد بعقوبة الإعدام فهو متجذر باحترام الحق في الحياة
زار البابا فرنسيس، خلال 39 زيارة بابوية خلال فترة حبريته، الكثير من الدول ذات الاغلبية غير المسيحية كتأكيد منه على ضرورة التواصل وبناء الجسور على أسس القيم المشتركة.

بكلمات تبني جسرًا من الأخوة الإنسانية، دعا البابا فرنسيس الى جرأة عيش الخير الذي يجرد العنف من سلاحه قائلًا في عظة القداس الإلهي الذي ترأسه في استاد البحرين الوطني:

" هذا ما يطلبه الرب يسوع منا، أن نلتزم بأن نبدأ من أنفسنا، نبدأ في عيش الأخوة العالمية عمليًا وبشجاعة، ونثابر على الخير حتى عندما نلقى الشر، ونكسر دوامة الانتقام ونجرّد العنف من سلاحه"

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البابا فرنسيس القى كلمة أمام "منتدى حوار البحرين: الشرق والغرب للتعايش البشري"، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، ومقره في دولة الإمارات، ومركز "الملك حمد" العالمي للتعايش السلمي. وأجرى البابا لقاء خاصًا مع شيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب، وكان الزعيمان الدينيان قد وقعا وثيقة الأخوَّة الإنسانية في أبو ظبي عام 2019 بشأن التعايش بين الأديان.

علق المشير العام في جمعية الآباء المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون موسى على هذه الزيارة التاريخية الى مملكة البحرين قائلًا:
البابا حمل رسالة السلام في عالم سلامه يبنى فقط على الأقوياء، لذا حدد الفئات الأضعف ليملك السلام في القلوب جمعاء

توقف موسى عند مناشدة البابا فرنسيس كي تصبح الحرية الدينية كاملة، متأملًا بكلمات قداسة البابا التي قال فيها:

"تصبح الحرية الدينية كاملة، ولا تقتصر على حرية العبادة، وأن يتم الاعتراف لكل جماعة وكل شخص بكرامة متساوية وفرص متكافئة، وألا يكون هناك تمييز أو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، بل يتم تعزيزها".

شدد البابا فرنسيس على أهمية تعلّم كل جماعة التاريخ الثقافي للآخَر، وفي هذا الإطار يقول موسى:
الخوف من الآخر هو ثمرة الجهل والبابا دعا الى تعلم التاريخ الثقافي للآخر، لكي نسير معًا الى عصارة اختبارات الشعوب وإظهار الوجه الثقافي والنير لكل ثقافة ودين وعرق

وبين الحق بممارسة الشعائر الدينية وبين حرية الدين والمعتقد المطلقة يقول موسى:

"كي نصل الى عمق الحرية الدينية، علينا احترام الآخر وحقه الكامل في اختيار ايمانه وممارسة شعائره الدينية".

وفيما يخص أولويات هذه المرحلة التي حددها البابا فرنسيس بالتربية على المواطنة، وحماية حقوق الطفل، وحقوق النساء لبناء مجتمعات أفضل وسلام مستدام يقول موسى:

"البابا توقف عند الفئات المستضعفة والتي ما زالت بحاجة لحماية اما موقفه المندد بعقوبة الإعدام فهو متجذر باحترام الحق في الحياة حتى لمن ارتكب جرمًا والذي هو بحاجة لإعادة التأهيل".

وعن جرح لبنان الذي كان حاضرًا في قلب قداسته والذي رفع صوته قبيل مغادرته البحرين قائلًا "بما أنني أرى أن بعضكم من لبنان فأنا أؤكّد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب المرهق والمتعب وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق الأوسط" يقول الأب موسى:

"لبنان الذي يكفل التنوع وحرية المعتقد والعبادة والحق في الحياة، باتت ابسط حقوق الانسان فيه معدومة وهو حاضر في قلب قداسة البابا لذا سماه البلد الحبيب والمرهق ".
 استمعوا الى المقابلة مع الأب مارون موسى في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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