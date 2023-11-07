تقرير: المهاجرون قد يكونون الحل لمشكلة الإسكان في أستراليا
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فشلت أسعار الفائدة المرتفعة في تهدئة سوق الإسكان في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث تستمر الإيجارات في الارتفاع وسط انخفاض العرض في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الهجرة إلى أستراليا حيث وصلت لأكثر من 454 ألف شخص في الأشهر الـ 12 الماضية. أمام كل هذه الحقائق أثبت تقرير عن العقارات صادر عن مؤسسة CoreLogic أن الهجرة قد يكون من شأنها حل مشكلة العقار في أستراليا. كيف يتسنى للمهاجرين إخراج أستراليا من أزمة السكن؟ الإجابة في التدوين الصوتي أعلاه.
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