محافظ مصرف الاحتياطي الأسترالي: "لا مساومة في زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم"

MICHELE BULLOCK ANU ADDRESS

Reserve Bank of Australia (RBA) incoming governor Michele Bullock addresses the Sir Leslie Melville public lecture at ANU in Canberra, Tuesday, August 29, 2023. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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رفع مجلس إدارة البنك الاحتياطي أسعار الفائدة من 4.1 في المائة إلى 4.35 في المائة، مما يزيد من الضغوط على حاملي الرهن العقاري المتعثرين، حيث أشار البنك المركزي إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الألم في المعركة لكبح التضخم المرتفع. قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن التضخم في أستراليا قد تجاوز ذروته ولكنه لا يزال مرتفعًا للغاية ويثبت أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر وبأن البنك الاحتياطي لن يتردد في رفع الأسعار مرة أخرى إذا تدهورت النظرة المستقبلية للتضخم. فكيف سيأثر هذا الأمر على رهن العقارات؟ وما الزيادة المفروضة عليها في التدوين الصوتي أعلاه.

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