وجبة وسرير.. مطعم أردني يقدم لزبائنه تجربة الأحلام

في خطوة فريدة من نوعها، قام أحد المطاعم الأردنية، المختص بتحضير أشهر طبق شعبي في المملكة وهو "المنسف"، بتوفير خدمة "النوم" بعد تناول الطعام داخل المطعم.





ونقلا عن صحيفة "إرم نيوز"، قال نجل مالك المطعم إن "الفكرة الجديدة جاءت إثر دعابة حصلت بينه وبين بعض الأصدقاء والزبائن، غير أنها لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعجابًا مِن قِبل رواد المطعم".





فما هي القصة؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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