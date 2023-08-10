"قيود على المصابين بالإيدز": ما الحالات الصحية التي تعرقل مسار التأشيرة إلى أستراليا؟

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Advocates are urging the government to lift health-related visa restrictions imposed on migrants living with HIV Source: Getty / Getty Images Europe

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أستراليا واحدة من حوالي 40 دولة لا تزال تفرض قيودًا على التأشيرات للأشخاص المصابين بالإيدز فيما يدفع حزب الخضر باتجاه إنهاء ترحيل المهاجرين المصابين بإعاقة. ما الحالات الصحية التي تحول دون الحصول على تأشيرة إلى أستراليا؟ وهل هناك مجال لاستئناف مسار التأشيرة في حال أتى الرفض على أساس التقرير الطبي؟ الإجابة مع وكيلة الهجرة ميرفت الدهيبي في التدوين الصوتي أعلاه.

High Angle View Of Man Sitting On Wheelchair
Person with disability in a wheelchair Source: Getty

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