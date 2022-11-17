الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

النقاط الرئيسية: يتمتع المواطن الأسترالي خارج أستراليا بحق طلب المشورة القانونية من البعثات الأسترالية الموجودة في الخارج

في حال التعرض للملاحقة او التوقيف، تقدم القنصلية الأسترالية بعض الخدمات القانونية، بما فيها تقديم التفاصيل عن المحامين المحليين وتفاصيل المترجمين الشفويين ومشورة قانونية بموجب قوانين البلد الذي تم القبض على الشخص فيه

لا تقدم المساعدة القنصلية في حال ارتكاب فعل غير قانونية أو متهور معرضًا الشخص أو الآخرين للخطر

تمت دعوة السيد بيثير وزميله المصري خالد زغلول للعودة إلى العراق لعقد اجتماع عاجل مع المحافظ وفي 7 نيسان/ أبريل، ألقي القبض على الرجلين واختفيا لعدة أيام، ثم احتُجزا لمدة خمسة أشهر قبل أن تتم محاكمتهم بتهمة الاحتيال، حيث حُكم عليهم بالسجن خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار أميركي.







أضاء وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد عبر برنامج Good morning Australia على الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية لمواطنيها خارج الحدود الأسترالية، مستهلًا مداخلته بأن لكل مواطن أسترالي خارج أستراليا الحق بطلب المشورة والمساعدة من البعثات الأسترالية الموجودة في البلد المضيف.





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شرح د. طلعت ابو زيد أن المواطن الأسترالي يحق له التقدم بطلب للأطفال المولودين في الخارج ليصبحوا مواطنين أستراليين بالنسب كما التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أسترالي أو إصدار جوازات سفر ووثائق سفر بديلة مقابل رسم معيّن قائلًا:





" إضافة الى ما ذكر، توفر البعثات الديبلوماسية بعض الخدمات القانونية، بما فيها توفير الشهود وتصديق الوثائق وعملية أداء القسم والتأكيدات القانونية وطبعًا هناك رسوم مترتبة".





هذا وتقوم البعثات الديبلوماسية بتقديم معلومات مفصلة عن الأطباء المحليين والمستشفيات في الحالات الطارئة كما المشورة والدعم في مجموعة واسعة من القضايا الأخرى بما في ذلك وفاة الأقارب في الخارج والأشخاص المفقودين والخطف





وفي هذا الإطار يقول أبو زيد:





إذا كنت ضحية لاعتداء خطير أو جريمة أخرى، فستقوم البعثات الدبلوماسية بتقديم المساعدة المناسبة لك، بما في ذلك تفاصيل المحامين المحليين وتفاصيل المترجمين الشفويين





وأردف منوهًا:





" تبادر القنصلية بالاتصال بأصدقاء أو أفراد عائلة الشخص نيابة عنه بعد أخذ موافقته، وفي بعض الظروف قد تتصل بهم عندما إذا كان الحصول على الموافقة غير ممكن".





أما في الحالات الطارئة، حالات الإرهاب الدولي والاضطرابات المدنية ووقوع الكوارث الطبيعية تضع البعثات الديبلوماسية ترتيبات خاصة مع فرض رسوم مترتبة.





إضافة الى ذلك، يتمكن المواطن الأسترالي خارج الأراضي الأسترالية من التصويت في الانتخابات الفدرالية وانتخابات الولايات.











أما حال التعرض للملاحقة او التوقيف، تقدم القنصلية الأسترالية المساعدة من خلال إعطاء تفاصيل عن المحامين المحليين وتفاصيل المترجمين الشفويين إذا كانت هناك حاجة لهم لتقديم المشورة حول كيفية المتابعة بموجب قوانين البلد الذي تم القبض على المواطن الأسترالي فيه، وتابع أبو زيد موضحًا:



لا تقدم القنصلية المساعدة في حال القيام بفعل غير قانونية أو متهور عن عمد أو بشكل متكرر أو بسبب الإهمال وفي حال تعريض الآخرين للخط

شرح أبو زيد أن هناك مجموعة من المهام التي هي خارج نطاق دور القنصلية أو التي لا نقدمها لأسباب تتعلق بالسياسات، ومنها:





ضمان سلامة وأمن الاستراليين في بلد آخر أو القيام بوضع ترتيبات السفر





تقديم الاستشارة القانونية أو توفير الترجمة الشفوية أو ترجمة الوثائق مع أنه يمكننا توفير التفاصيل عن المحامين والمترجمين المحليين





التدخل في إجراءات المحكمة أو المسائل القانونية في بلد آخر بما في ذلك نزاعات العمل، أو النزاعات التجارية، أو القضايا الجنائية، أو المسائل المتعلقة بقانون الأسرة أو النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال

القيام بعمليات البحث عن المفقودين والتي هي من مسؤولية السلطات المحلية

التحقيق في الجرائم أو الوفيات في الخارج والتي هي من مسؤولية السلطات المحلية

العمل على الاخراج من السجن أو منع الترحيل

العمل على توفير معاملة أفضل للسجين على الرغم من إمكانية إثارة المخاوف المتعلقة بوضع الشخص مع السلطات المحلية بموافقته

إرسال تكلفة الكفالة أو دفع الغرامات أو النفقات القانونية

فرض أي اتفاق حضانة أسترالي أو غير ذلك في الخارج أو إجبار بلد ما على اتخاذ قرار بخصوص قضية حضانة

دفع مصاريف الخدمات الطبية والنفسية أو تكاليف الأدوية

دفع راتبك التقاعدي أو استحقاقاتك من الضمان الاجتماعي



في حال ازدواجية الجنسية، فإن الحكومة الأسترالية لن نستطيع تقديم المساعدة في بلد الجنسية الأخرى إلاّ في ظروف استثنائية كإجلاء رعاياها في حال نشوب نزاع.

هذا وتتوفر المساعدة القنصلية الطارئة على مدار 24 ساعة في اليوم عن طريق الاتصال بالمركز القنصلي للحالات الطارئة في كانبرا على الرقم: 135 555 1300 أو من أي مكان في العالم على الرقم 3305 6261 2 61+ أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS على الرقم: 080 269 421 61+ في حال عدم تواجد قنصلية في البلد المضيف.







ما النصيحة التي قدمها د. طلعت أبو زيد لكل مواطن استرالي قبل الخروج من الأراضي الاسترالية وكيف يمكن التسجيل على موقع Smartraveller ؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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