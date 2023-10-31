خطة لجعل نيو ساوث ويلز خالية من حوادث الطرق بحلول عام 2050

Road rule

Credit: NSW Government

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أصدرت وزارة نقل نيو ساوث ويلز خطة عمل للسلامة على الطرقات Road Safety Plan لعام 2026 تتضمن التزام الولاية بتحقيق صفر وفيات واصابات خطيرة على طرق نيو ساوث ويلز بحلول العام 2050.

أطلق مجلس الجاليات الاثنية في نيو ساوث ويلز وبالتعاون مع وزارة النقل في الولاية حملة توعية بمخاطر الطرق والسلامة على الطرقات. ويتم شرح هذه الحملة بعدة لغات بضمنها العربية. والحملة مخصصة لكل الفئات وتركز بشكل اساسي على كبار السن.
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كما أصدرت وزارة نقل نيو ساوث ويلز خطة عمل للسلامة على الطرقات Road Safety Plan لعام 2026 تتضمن التزام الولاية بتحقيق صفر وفيات واصابات خطيرة على طرق نيو ساوث ويلز بحلول العام 2050.

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع السيدة فدى الحداد من مجلس الجاليات الاثنية في نيو ساوث ويلز وسألتها بدايةً عن حملة التوعية

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