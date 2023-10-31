خطة لجعل نيو ساوث ويلز خالية من حوادث الطرق بحلول عام 2050

أطلق مجلس الجاليات الاثنية في نيو ساوث ويلز وبالتعاون مع وزارة النقل في الولاية حملة توعية بمخاطر الطرق والسلامة على الطرقات. ويتم شرح هذه الحملة بعدة لغات بضمنها العربية. والحملة مخصصة لكل الفئات وتركز بشكل اساسي على كبار السن.



كما أصدرت وزارة نقل نيو ساوث ويلز خطة عمل للسلامة على الطرقات Road Safety Plan لعام 2026 تتضمن التزام الولاية بتحقيق صفر وفيات واصابات خطيرة على طرق نيو ساوث ويلز بحلول العام 2050.





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع السيدة فدى الحداد من مجلس الجاليات الاثنية في نيو ساوث ويلز وسألتها بدايةً عن حملة التوعية





استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



