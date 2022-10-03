منتخبا لبنان وأستراليا ضمن أقوى مجموعات بطولة الرغبي في بريطانيا

النقاط الرئيسية يشارك في البطولة حوالي 20 بلداً بضمنها أستراليا ولبنان. والبطولة مقسمة إلى أربع مجاميع ABCD

أستراليا في المجموعة بي ولبنان في المجموعة سي

يشارك المنتخبان اللبناني والأسترالي للرغبي في البطولة الدولية المقامة حاليا في بريطانيا. وتجري هذه البطولة كل أربع سنوات

يشارك المنتخبان اللبناني والأسترالي للرغبي في البطولة الدولية المقامة حاليا في بريطانيا. وتجري هذه البطولة كل أربع سنوات. وكان من المقرر ان تقام العام الماضي 2021 الا انه تم تأجيلها بسبب قيود كوفيد-19.



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ويشارك في البطولة حوالي 20 بلداً بضمنها أستراليا ولبنان. والبطولة مقسمة إلى أربع مجاميع ABCD. أستراليا في المجموعة بي ولبنان في المجموعة سي.





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وقال السيد جون خوري الرئيس الحالي لنادي كانتيربيري بانكستاون Bulldogs للرغبي، لبرنامج أستراليا اليوم، إن اللاعب الأسترالي اللبناني ميتشل موسى تم اختياره من ضمن أفضل اللاعبين خلال مباريات البطولة وهذا الانجاز ينعمس ايجابيا على معنويات اللاعبين.



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وأضاف السيد جون الذي سيسافر قريبا إلى بريطانيا لتشجيع ودعم المنتخبين الأسترالي واللبناني أن "اللاعب موسى يلعب الأن مع منتخب لبنان في بطولة الرغبي وليس مع المنتخب الأسترالي. وهو عادة يقوم بتشجيع اللاعبين وبالاخص في المبارة أمام ايرلندا."





ولعب النجم ميتشل موسى في بطولة غراند فاينال أمام فريق بينرث للرغبي.





ويشار إلى انه تم استبعاد اللاعب الأسترالي اللبناني المعروف ادم دويهي لانه استخدم كلمات غير لائقة لحكم مباراة لبنان مع نيوزلندا والتي انتهت بخسارة لبنان. وذكر السيد جون خوري الرئيس الحالي لنادي كانتيربيري بانكستاون Bulldogs للرغبي ان "دويهي هو نجم ولاعب محوري ومميز ومهاجم وانا اتصلت مع المسؤولين وقالوا انه سيلعب مباراة ايرلندا وجامايكا."





"الذي حصل هو ان حكم المباراة أعطى لنيوزلندا ضربات جزاء ولم يعط للبنان، فهذا الأمر سبب احباطاً كبيراً للاعبين ومما أدى إلى ان يقوم اللاعب ادم دويهي بهذا التصرف." بحسب ما قاله السيد جون خوري.





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